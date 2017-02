Radolfzell Rodung für Bau der Gemeinschaftsschule

Die erste Arbeiten am Kindergarten St.Anton laufen. 28 Bäume müssen für den Bau der neuen Schule weichen. Es soll aber zum Beispiel begrünte Dächer geben.

Die ersten Rodungsarbeiten zum Ausbau der Ratoldusschule zur Gemeinschaftsschule haben begonnen. Für den Neubau konnte nicht der gesamte Baumbestand des ehemaligen Kindergartens St. Anton in der Schwertstraße sowie einige Bäume auf dem Schulgelände in der Ratoldusstraße erhalten werden, wie die Stadt Radolfzell in diesem Zusammenhang verlauten lässt. Ein entsprechender Beschluss des radolfzeller Gemeinderates war vorangegangen.

Bei den 28 gefällten Bäumen handelt es sich um Ahorne, Platanen, Linden und Kastanien. Ein Experte hatte im Vorfeld mithilfe einer Hebebühne die Bäume auf artenschutzrelevante Belange untersucht und ermittelt, ob sie Rückzugs- und Lebensraum für seltene Tierarten darstellen, also Nester und Höhlen aufweisen. Die Platanenreihe auf dem Schulhof und die vorhandenen Bäume entlang der Ratoldusstraße können erhalten bleiben. Um die Rodungen des Baumbestandes, der teilweise schon recht alt war (unter anderem stand auf dem Kindergartengelände eine rund 25 Meter hohe Platane) auszugleichen, werden das Dach des Neubaus und des Mensagebäudes begrünt. Ferner werden neue, großkronige Bäume in der Bleichwiesenstraße und entlang der Schwertstraße nach Fertigstellung der Baumaßnahme gepflanzt. Als nächster Arbeitsschritt wird der Kindergarten St. Anton, in dem etliche Generationen von Kindergartenkindern auf das Schulleben vorbereitet wurden, abgerissen. Dann ist der Weg für den Ausbau der Gemeinschaftsschule an der Ratoldusschule frei.

Die Schulform der Gemeinschaftsschule gibt es bereits seit September 2015 an der Ratoldusschule. Mit dem Ausbau kann sie sich später über alle Jahrgangsstufen erstrecken. Der Neubau soll laut Planungen der Architekten rund 11,7 Millionen Euro kosten, was im Radolfzeller Gemeinderat mehrfach für Diskussionen gesorgt hat. Ursprünglich waren Summen von sieben und später von 10,3 Millionen Euro genannt worden. Dabei geht es um zwei Gebäudeteile. Es handelt sich um den Neubau eines zweigeschossigen Schulgebäudes entlang der Schwertstraße und einen eingeschossigen Pavillon an der Bleichwiesenstraße mit einer Mensa. Sie werden als Massivholzkonstruktion ausgeführt. Der berechnete Energiestandard ist passivhausähnlich. Der Altbau wird nach minimalsten baulichen Eingriffen die geforderten Räume von Ganztagesschule und Gemeinschaftsschule aufnehmen.

Im Ostflügel kommen die fachspezifischen Unterrichtsbereiche für Bildende Kunst, Biologie, Chemie und Physik in unmittelbarere Nähe zur Gemeinschaftsschule unter. Im Westflügel befinden sich die Räume der Ganztagesschule, verteilt auf zwei Geschosse. Das dritte Obergeschoss bildet eine Ausbaureserve für eine eventuelle Drei-Zügigkeit. Zentral in der Mitte gelegen sind im Erdgeschoss die Räume der Kernzeitbetreuung und der Inklusion, darüber im ersten Stock befinden sich die Verwaltung und der Lehrerbereich. Die Barrierefreiheit wird über den Einbau eines Aufzuges am Außenbereich des Westflügels erreicht.

Ein Großteil der Bauleistungen soll jetzt zu Jahresbeginn beauftragt und begonnen werden. Bis Ende August 2018 muss der Bau fertig sein, da der Betrieb zum Schuljahr 2018/2019 starten soll. Auf Basis der Kostenberechnung werden Fördermittel beim Regierungspräsidium beantragt. Die Verwaltung geht von einem maximalen Betrag von 1,5 Millionen Euro aus.

Das ist geplant

Das Vorhaben zum Ausbau der Ratoldus-Schule in Radolfzell beinhalten einen zweigeschossigen Neubau und eine eingeschossige Mensa mit einer Bruttogeschossfläche von rund 3206 Quadratmetern (2265 Quadratmeter Nettogrundfläche). Der Neubau ist als eine Massivholzkonstruktion mit einer lichten Raumhöhe von drei Metern geplant. Der Energiestandard soll passivhausähnlich sein. Es soll dabei eine einzelraumgeregelte Fußbodenheizung geben. Die Gesamtherstellungskosten für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule belaufen sich auf rund 11,7 Millionen Euro (brutto). Diese Zahl basiert auf der Kostenberechnung durch die Architekten. (ja)