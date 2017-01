Radolfzell Ringer gründen einen neuen Verein

Der VfK Eiche will zur neuen Saison mit Jugend- und Seniorenteams an den Start gehen.

Radolfzell hat einen neuen Sportverein: den VfK Eiche Radolfzell. VfK bedeutet Verein für Kraftsport. Im neuen Klub gehen Ringer ihrem Sport nach. 84 Mitglieder hat der Verein nach eigenen Angaben. Anfang Januar sei der Trainingsbetrieb aufgenommen worden, wie es in einer Pressemitteilung des VfK heißt.

Vorsitzender ist Egon Bader. Dieser ist nach Angaben des Vereins in der Ringerszene kein Unbekannter. Unter anderem sei er jahrelang Vorsitzender des KSV Winzeln gewesen. Drei Trainer leiten laut Presseinfo den Traningsbetrieb: Dawid Sollich sei selbst ein sehr erfolgreicher Ringer gewesen, als Coach habe er schon viele Ringer auf Nationale und Internationale Tuniere begleitet. Simon Rebholz habe mehrere Jahre 1.und 2. Bundesliga gerungen und habe auch schon als Trainer Erfolge gefeiert. Patrick Dittrich habe ebenfalls schon tolle Erfolge als Trainer mit der Jugend erreicht. Als Ziel gibt der Verein an, in der neuen Saison mit mindestens zwei Jugend- und einer Seniorenmannschaft zu starten. Erfolg einerseits, "aber ganz klar auch Spaß auf der anderen Seite", das sei das Motto.

Der Verein trainiert in der Teggingerschule in der Schützenstraße 16-1 und bietet auch unverbindliches Schnuppertraining an. Traingszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags, jeweils von 18-20 Uhr.

Informationen im Internet: