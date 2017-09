Radolfzell Reichsbürger machen viel Arbeit

Das Radolfzeller Amtsgericht hat mit unnötigen Schreiben und Verhandlungen zu tun, weil Bürger die BRD nicht akzeptieren

Radolfzell – Die Reichsbürger machen den Behörden in Baden-Württemberg zunehmend das Leben schwer. Auch am Radolfzeller Amtsgericht sind Bürger, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer einzelnen Staatsorgane in Frage stellen, längst ein Thema. "Es sind eigentlich immer die gleichen drei bis fünf Leute, mit denen wir zu tun haben", sagt der in Radolfzell leitende Amtsrichter Georg Dold.

Dabei seien es stets Lapalien, weswegen die Reichbürger das Amtsgericht Radolfzell mit skurrilen Einsprüchen und unnötigen Verhandlungen beschäftigen. "Meistens handelt es sich um nicht bezahlte Strafzettel wegen Falschparkens", so Dold. Weil Reichsbürger weder die Autorität der Exekutive noch der Judikative anerkennen, ignorieren sie die Verwarnung und Bußgeldbescheide. Einige würden Schreiben des Gerichts einfach ungeöffnet zurückschicken. "Die glauben, damit hätte sich die Sache dann erledigt", sagt Dold. In solchen Fällen käme es automatisch zu einer Anhörung vor Gericht.

Hinzu kämen die seitenlangen Einsprüche und Stellungnahmen, die bei Gericht eingereicht würden. "Sie schicken zum Teil ganze Ordner mit Erklärungen, hunderte Seiten wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet heruntergeladen", so Dold. So etwas halte natürlich von der eigentlichen Arbeit beim Amtsgericht ab. Aber in Radolfzell sei das Problem noch überschaubar, erklärt Georg Dold. Noch hätte keiner der Reichsbürger einer seiner Verhandlungen gestört. Dennoch nehme man die Reichsbürger nicht mehr auf die leichte Schulter. Amtsrichter Georg Dold gibt zu, dass die verqueren Ansichten dieser Bürger früher auch mal für ein Schmunzeln gesorgt haben. Nachdem jedoch in Nürnberg vor knapp einem Jahr ein Polizist von eben einem Reichsbürger erschossen wurde, sei allen das Lachen vergangen.

Vor den Sommerferien hatte die CDU-Fraktion eine Landtagsanfrage an das Innenministerium gestellt, bei der herauskam, dass es im Südwesten bislang 16 Fällen von erheblichen Probleme mit Reichsbürgern gab.