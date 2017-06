vor 2 Stunden Georg Becker Exklusiv Radolfzell Reha-Einrichtung Mettnau in Radolfzell braucht mehr Raum und das möglichst zentral

Bei den Planungen zur Zentralisierung und Erweiterung stoßen Kurdirektor Eckhard Scholz und OB Martin Staab an Grenzen: Dass die Flächen des Strandbads unantastbar sind, machten erst der Gemeinderat, dann die Bürger klar. Jetzt sucht man andere Lösungen, die Gebäude an einem Ort zu konzentrieren. Die Debatte um die Halbinsel und für wen sie in erster Linie zugänglich sein soll, geht weiter