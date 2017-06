Radolfzell Regierungspräsidium gibt Gemeinderat Radolfzell recht

OB Martin Staab dringt mit seinem Widerspruch bei der Entscheidung zu den Friedhofsgebühren nicht durch

Radolfzell/Freiburg (bec) Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gemeinderatsbeschlüsse zur Novellierung der Bestattungsgebührenordnung in Radolfzell für rechtmäßig erklärt. Das hat die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung jetzt mitgeteilt. Damit bleibt es beim Beschluss des Gemeinderats vom 21. Februar, erst nach Vorlage eines Friedhofsentwicklungsplans neue Gebühren für die Friedhöfe zu beschließen. Vorausgegangen waren Anträge der Stadtverwaltung und des zuständigen Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik, die dem Gemeinderat eine Anhebung der Friedhofsgebühren mit einem 100-prozentigen Kostendeckungsgrad und dann in einem Kompromiss einen 90-prozentigen Kostendeckungsgrad vorgeschlagen hatte. Dieser Kompromissvorschlag ist im Februar vom Gemeinderat mit zwölf Nein und elf Ja-Stimmen abgelehnt worden. Die Argumente der Gegner formulierten damals Christof Stadler (CDU) und Siegfried Lehmann (Grüne). Stadler betonte den sozialen Charakter eines Friedhofs, deshalb sollten nach seiner Ansicht Wege und die Pflege nicht mehr benötigter Grünflächen aus der Kostenberechnung herausgenommen werden. Lehmann widersprach der Rechtsansicht von Oberbürgermeister Martin Staab, dass bei einem Friedhof zwingend kostendeckende Gebühren erhoben werden müssten.

OB Staab bestand auf seiner Rechtsauffassung und kündigte damals an: "Es ist meine Pflicht, diesem Beschluss zu widersprechen." Weil der Gemeinderat bei seiner Abwägung keine Entscheidung getroffen habe und weil kostendeckende Gebühren zwingend vorgeschrieben seien. Das Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehöre sah aber keinen Anlass, die Entscheidung des Gemeinderats zu beanstanden. In der Pressemitteilung der Stadt heißt es dazu: "Als Begründung führte das Regierungspräsidium in seiner Stellungnahme an, dass der Gemeinderat mit den Beschlüssen keine inhaltliche Entscheidung getroffen hat, sondern diese Entscheidung lediglich vertagt und die endgültige Beschlussfassung unter Vorbehalt der Vorlage des noch zu erstellenden Friedhofsentwicklungsplans gestellt hat." Dies sei mit den Regelungen des Kommunalabgaberechts vereinbar. Auch der vorübergehende Verzicht auf Kostendeckung im Bestattungswesen sei haushaltsrechtlich bis 2019 unbedenklich, auch weil die Unterdeckung nachgeholt werden könne. "Ab dem Jahr 2020 gelte eine andere Rechtslage.

Nach dieser Entscheidung des Regierungspräsidiums und aufgrund der vorliegenden Gemeinderatsbeschlüsse könne die Verwaltung die neue Friedhofsordnung zum Frühjahr 2017 nicht in Kraft setzen und die darin enthaltenen neuen Bestattungsformen nicht anbieten, so die Stadtverwaltung. „Ich bedauere sehr, dass wir auch bei der Friedhofsentwicklung in Radolfzell auf der Stelle treten“, sagt Martin Staab.