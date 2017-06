Radolfzell Refugium für Goldfische: Techniker pflegen Stadtgarten-Teich

Im Stadtgarten-Teich fühlen sich Goldfische und Kois wohl – dank Pflege der Technischen Betriebe. Namen geben sie den Fischen aber nicht – dann hält sich die Trauer in Grenzen, wenn mal der Fischreiher zuschlägt.

Wer den Radolfzeller Stadtgarten durchquert oder dort ein wenig Ruhe sucht, der kann an dem kleinen Teich unweit der Obertorbrücke Entspannung finden. Bei einem Blick in das Wasser fallen etliche Fische ins Auge, die geruhsam ihre Bahnen ziehen. Wenn sie einmal nicht auf den ersten Blick zu sehen sind, dann verstecken sich die scheuen Tiere unter den Blättern der Teichrosen und hinter eigens für sie platzierten Steinen im Becken. Es sind rund 45 Goldfische und vier japanische Kois. Die beliebten Zierfische aus dem fernen Osten sind ein Geschenk eines Mitarbeiters der Technischen Betriebe, der für die Fische selbst keine Verwendung hatte. Nun gehören sie wie die Goldfische zum festen Bestandteil des Stadtgarten-Teiches. Der wird, wie die gesamte Grünanlage, von den Technischen Betrieben der Stadt gehegt und gepflegt.

Die Fische selbst machen laut Mario Jost, Leiter der Abteilung Grün, "keine besondere Arbeit". Die Mitarbeiter seiner Abteilung sind ohnehin sehr oft im Stadtpark tätig, so dass das Füttern der Fische im zwei- bis dreitägigen Rhythmus kein zusätzlicher Aufwand ist. Lediglich zweimal im Jahr bekommen die Fische erhöhte Aufmerksamkeit von den Mitarbeitern: Ende Oktober, wenn die Brunnen und Teiche in der Stadt winterfest gemacht werden, wird das Wasser abgelassen und die Fische werden mit einem Köcher eingefangen. Anschließend kommen sie in zwei 1000-Liter Tanks auf dem Gelände der Technischen Betriebe. Ende März dürfen sie wieder zurück in den frisch hergerichteten Teich.

Der Bestand der Fische ist seit Jahren recht konstant. "Vor zwei Jahren jedoch dezimierte ein Reiher die Anzahl ein wenig", erinnert sich Jost. Da ist es praktisch, dass man bei den Technischen Betrieben keine enge emotionale Bindung zu den Fischen aufbaut. "Namen geben wir den Fischen keine", sagt Jost schmunzelnd. Das scheint nicht allen Radolfzellern so zu gehen. "Es bleiben oftmals Menschen stehen und schauen die Fische an." Ohnehin gehören die Fische beinah schon zum Kulturgut: Sie bevölkern den Teich seit Jahrzehnten.