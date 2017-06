Radolfzell Raummiete im Milchwerk soll steigen

Um rund zehn Prozent sollen ab dem 1. Januar 2018 die Saalmieten im Radolfzeller Milchwerk steigen. Für Vereine soll sich jedoch nicht so viel ändern.

Radolfzell – Nur zwei Jahre nach der letzten Gebührenerhöhung sollen im Radolfzeller Milchwerk erneut die Preise steigen. Der Kulturausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für eine neue Entgeltordnung aus. Ziel sei es, so führte Erik Hörenberg aus, mit den Veranstaltungen die Einnahmen pro Veranstaltung im Schnitt um zehn Prozent zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Entgeltordnung an einzelnen Punkten verändert werden, vor allem um flexibler mit Kunden verhandeln zu können.

Trotz der Preissteigerung sei das Milchwerk noch immer günstiger als vergleichbare Häuser in der Umgebung, betonte Hörenberg. Eine Wettbewerbsanalyse Anfang des Jahres hätte dies bestätigt. Doch durch den Umbau des Foyers in 2016 sowie die Anschaffung neuer Tagungstechnik in diesem Jahr habe sich auch das Angebot verbessert, womit man eine Preissteigerung rechtfertigen könne. "Die letzte Erhöhung haben die Kunden sehr gut aufgenommen, jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwo an Grenzen stoßen", sagte Hörenberg. Für Vereine soll sich die neue Gebührenregelung nicht negativ auswirken. Für Vereine bleibt die erste Veranstaltung pro Jahr weiterhin nahezu kostenlos. Die Grundmiete, die erhöht werden soll, wird laut Vereinsförderrichtlinien einmalig ohnehin von der Stadt Radolfzell übernommen. Und Vereine, die mehrere Veranstaltungen pro Jahr durchführen, sollen von einer Ausweitung der Rabattierungsmöglichkeiten profitieren, sodass sich die Mehrkosten in Grenzen halten.

Die Neuregelung der Rabatte ist eine weitere, wesentliche Änderung der Entgeltverordnung, die ab dem 1. Januar 2018 in Kraft treten soll. Laut der aktuellen Verordnung können Veranstaltungen, die nach dem Kultur-Tarif abgerechnet werden, Rabatte von bis zu 50 Prozent gewährt werden. Diese Regelung soll nun auf Tarife für Business-, Messe-, und Vereinsveranstaltungen ausgeweitet werden. Vor allem Veranstaltungen, die dazu beitragen, das Milchwerk am Markt weiter zu festigen, zur Kundenbindung dienen oder eben für Vereine und kulturähnliche Veranstaltungen sollen von dem Rabatt profitieren können. "Es erleichtert uns auch das Verhandeln mit möglichen Neukunden oder wenn es Beschwerden gibt", erklärte Erik Hörenberg. In der aktuellen Verordnung sei kein solcher Spielraum möglich. Als weitere Änderung in der Verordnung sollen bestimmte Personal- und tontechnische Dienstleitungen in Rechnung gestellt werden können. Bisher waren etwaige Einsätze von Milchwerkmitarbeitern zum Auf- und Abbau über die Raummiete gedeckt. Jetzt soll es dafür transparente Preislisten geben.

Helmut Villinger (CDU) fragte, warum das Milchwerk preislich nicht gleich an die umliegenden Häuser aufschließe. "Wir können ruhig selbstbewusst auftreten", sagte er. Hier plädierte der Milchwerk-Leiter zu Geduld. "Wir nähern uns den anderen an", so Hörenberg. Aber man dürfe den Bogen nicht überspannen. Zumal das Milchwerk im Vergleich zum Bodenseeforum in Konstanz oder dem Graf Zeppelin-Haus in Friedrichshafen nicht diese beeindruckende Kulisse am Seeufer bieten könne. Sich zu Vergleichen sei ohnehin schwer, wie Hörenberg weiter ausführte. Jedes Haus habe ein etwas anderes Konzept. Das Bodenseeforum zum Beispiel veröffentliche keine Preislisten und vereinbare nur Pauschalbeträge. Der Kulturausschuss stimmte der Beschlussvorlage einstimmig zu. Am Dienstag, 4. Juli, wird der Gemeinderat in seiner Sitzung endgültig darüber abstimmen.

Zu den Tarifen

Die Raummiete im Business-Tarif gilt für Veranstaltungen an einem Tag bis zu sechs Stunden. So soll der große Saal ab dem 1. Januar 2018 525 Euro kosten (aktuell 475 Euro), der kleine Saal 270 Euro (245 Euro). Kosten für Bestuhlung und Garderobe bleiben gleich, die für einen roten Teppich oder ein Rednerpult sind gesunken. Dienstleistungen der Tontechnik wurden zu einfacheren Paketen zusammengefasst, die einzelnd gebucht oder ergänzt werden können. (ans)