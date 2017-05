Radolfzell Rat stimmt für Abbruch des Investorenwettbewerbs für das Kapuzinerareal

Regulär hätte die Vorstellung dreier Entwürfe für die Gestaltung des Areals angestanden. Der Gemeinderat entschied sich nun aber mehrheitlich dafür, den Wettbewerb abzubrechen. Keiner der Entwürfe entspreche den Vorstellungen – zudem hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, da die Seetorquerung nun möglicherweise als Brückenlösung realisiert wird. Jetzt ist ein städtebaulicher Ideenwettbewerb geplant.

Radolfzell – Es gibt Dinge, die brauchen in Radolfzell viel Zeit. So auch die Diskussion zum Investorenwettbewerb zum Kapuzinerareal. Das Ergebnis der Debatte wiederum ist schnell zusammen gefasst: Der Wettbewerb, der Vorschläge zu einer Bebauung auf dem Kapuzinerareal zum Inhalt hatte, ist auf mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats eingestellt. Außerdem stimmte eine Mehrheit der Räte für einen Antrag der Freien Grünen Liste mit dem Ziel, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb auszuloben, der Bebauungskonzepte für das Kapuzinerareal einschließlich der ehemaligen Güterhallen liefern soll.

Die Vorgeschichte: Im April 2016 wurde der Investorenwettbewerb zum Quartier Kapuzinerweg ausgelobt. Das Areal umfasst das ehemalige Mayer-Areal, die ehemalige Postpakethalle und das ehemalige Veterinäramt. Bis zum August hatten sich neun Investoren mit ihren Konzepten beworben, aus diesen Bewerbungen traf die Verwaltung gemeinsam mit dem Gestaltungsbeirat eine Vorauswahl. Im April 2017 stellte die Verwaltung den Gemeinderäten die Auswahl in nichtöffentlicher Sitzung vor, woraufhin sich eine Mehrheit der Räte dafür aussprach, den Wettbewerb nicht fortzusetzen.

An Begründungen für die Entscheidung mangelte es in dieser Ratssitzung nicht: Siegfried Lehmann stellte die Überzeugung der FGL-Fraktion dar, dass ein Neustart die einzige Möglichkeit sei. "Im Rahmen der Ausschreibung ist keine Lösung mehr zu finden." Die Rahmenbedingungen hätten sich komplett geändert und nun gelte es den ersten Schritt vor dem zweiten zu tun. Falls der Rat eine Brückenlösung als Querung zum See befürworten sollte, wäre der Ideenwettbewerb zum Kapuzinerareal der logische zweite Schritt. Bernhard Diehl (CDU) ergänzte die Bedenken: "Wir sehen ein Problem mit dem Kunden- und Lieferverkehr an dieser Stelle. Zudem sind 6000 Quadratmeter Fläche für den Einzelhandel zu viel." Christof Stadler (CDU) brachte das Argument auf, dass die Entwürfe keine vermittelnde Funktion zwischen Stadt und See übernähmen. Um dies zu erreichen, hätte man im Vorfeld eventuell mehr Kriterien festlegen müssen.

Die Gegenseite war argumentativ ebenso gut gewappnet: Aus seiner Enttäuschung über die Haltung der Ratskollegen machte Walter Hiller (FW) keinen Hehl: "Wir haben klare Vorgaben und Projekte vorliegen, die der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten und jetzt nicht mehr können. Dafür habe ich kein Verständnis." Auch Norbert Lumbe (SPD) äußerte sein Unbehagen gegenüber der Entscheidung, die FGL und CDU gemeinsam befördert hatten, deutlich: Dass beispielsweise ein Verkehrskonzept, fehle, sei kein gutes Argument, um einen Wettbewerb abzubrechen. "Wir vergeben uns die öffentliche Diskussion, bis die Planungen zur Seetorquerung und das Verkehrskonzept so weit sind. Wir werden über Jahre auf der Stelle treten." Martin Aichem (FW) wunderte sich über die Bereitschaft des Gemeinderats, angefangene Großprojekte abzubrechen und öffentliche Ressourcen zu verbrauchen.

Einig waren sich Verwaltung und die Befürworter des Wettbewerbs-Stopps in der Debatte lediglich in einem Punkt: Die Öffentlichkeit sollte ein Recht auf Einblick haben. Thomas Nöken, Leiter des Dezernats für Bauen, Planung und Umwelt, formulierte den Wunsch klar: "Wenn man jetzt abbricht, sollte man die Öffentlichkeit über die drei Entwürfe in der Vorauswahl informieren". Auch Christof Stadler hatte zuvor den Anspruch der Öffentlichkeit darauf hervorgehoben.

Das letzte Wort in der Sache nahm sich Oberbürgermeister Martin Staab: "Die Pospakethallen sind ein Schandfleck." Die eingereichten Entwürfe seien historisierend bis modern gewesen – und es hätte die Möglichkeit gegeben, sie zu verändern. Ein Ideenwettbewerb sei wunderbar, "aber man muss ihn auch umsetzen können und wollen. Es ist nicht sicher, ob wir noch einmal so viele Investoren bekommen". Fest steht, die Radolfzeller werden sich in Geduld üben müssen: Es wird dauern, bis die nächsten Ideen für das Kapuzinerareal vorliegen.

Wie es auf dem Areal weiter geht