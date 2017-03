Radolfzell Rafik Schami  ein Meister orientalischer Erzählkunst

Mit großer orientalischer Erzählkunst gewährt Rafik Schami seinem Publikum in Radolfzell tiefe Einblicke in die arabische Kultur.

"Vielen Dank, dass Sie bei diesem Schmuddelwetter gekommen sind", begrüßte der Autor Rafik Schami am Mittwochabend im Milchwerk die ungefähr 400 Zuhörer. Auch mehrere Flüchtlinge hatten Freikarten bekommen. Die Lesung aus seinem Buch "Sophia oder der Anfang aller Geschichten", veranstaltet von Buch Greuter, lockte dann doch aus dem Haus. Gastfreundschaft klang bei diesen Worten durch – eine Gabe, die in arabischen Ländern weit verbreitet ist.

Weit verbreitet ist auch die Zurückhaltung der Frau im öffentlichen Leben. Eine Tatsache, die Schami – mit Hinweis auf den Weltfrauentag – durch seine klugen und lebendigen weiblichen Romanfiguren zwar in Frage, die Figuren selbst aber nicht bloß stellte. Wobei er dabei nie ins Moralische abglitt: Stets behielt er das Menschliche im Auge. Mit seiner freien Erzählkunst zog Rafik Schami die Zuhörer in seinen Bann: Sophia und Karim lernen sich im syrischen Homs der 40er Jahre kennen und lieben und bleiben – trotz anderer Ehepartner – ein Leben lang in Liebe verbunden. Sophias Sohn Salman wandert aus politischen Gründen nach Deutschland aus, kann aber die Heimat nicht vergessen und kehrt eines Tages nach Damaskus zurück. Nicht ohne sich dabei in große Gefahr zu begeben.

Viele Figuren und deren Schicksale verwob Schami zu einem Thriller, um den sich zwei Liebesgeschichten ranken und der autobiografische Züge hat. Er flicht immer wieder so geschickt die Gepflogenheiten der arabischen Kultur ein, dass man nicht mehr wusste: redete er von sich oder den Romanfiguren. Von der Macht der Sippe, die fest zusammenhält und keine Opposition zulässt, oder von Ehrenmorden, die zu 90 Prozent an Frauen verübt werden und die nur mit zwei Jahren Gefängnis bestraft werden, war die Rede. Auch vom mächtigen Geheimdienst sprach er. Eine Ausbildung an der Waffe war in den 50er und 60er Jahren für viele junge Syrer – so auch die Hauptfigur Salman im Roman – ein Thema. Vor allem als Widerstandskämpfer gegen das Regime.

Immer wieder verknüpfte Schami die Schicksale seiner Figuren miteinander und löste sie wieder, indem er beim Abschweifen sich selbst mit den Worten stoppte: "Das ist eine andere Geschichte" und mit diesem Kunstgriff die Zuhörer neugierig machte. Auch die Gestik unterstrich die Erzählung, was nur durch den freien Vortrag möglich war. Eineinhalb Stunden erzählte Schami ohne Pause und fesselte die Zuhörer, die sich vor und nach der Lesung in einer langen Schlange zum Signieren einfanden. Nicht ohne sich mit den beiden syrischen Flüchtlingen Essam und Ahmad sowie Eva Burkart vom Helferkreis Flüchtlinge und Christian Dreier, Filialleiter Buch Greuter Radolfzell, fotografieren zu lassen.

Damaskus liegt in unerreichbarer Ferne