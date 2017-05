Radolfzell-Böhringen Radweg in Böhringen: Junge Männer hantieren mit einer Waffe

Das Luftdruckgewehr hatte kein Prüfzeichen – und keiner der Männer hatte einen Waffenschein.

Der Vorfall wurde am Sonntag gegen 20.15 Uhr gemeldet, wie es nun in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Demnach hantierten die Männer im Radolfzeller Ortsteil Böhringen auf dem Radweg in Verlängerung der Herrenlandstraße mit einem Luftdruckgewehr. Die Polizisten fanden bei der Überprüfung vier junge Männer mit einem Auto, die versuchten, das Gewehr hinter dem Auto zu verstecken, als sie die Polizisten herankommen sahen.



Laut der Mitteilung wollten die vier Männer mit der Waffe auf leere Flaschen schießen. Das Luftdruckgewehr hatte kein behördliches Prüfzeichen – und keiner der Beteiligten hatte einen Waffenschein für das Führen einer Waffe in der Öffentlichkeit. Daher stellten die Beamten das Gewehr sicher. Den Besitzer der Waffe erwartet nun außerdem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.