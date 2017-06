Radolfzell Radolfzeller und viele Besucher feiern ein Festival der Blasmusik

LaBrassBanda, Blechsach, Die Brasserie, Django S – und als Heimspieler die Froschenkapelle treten am Konzertsegel auf und reißen das Publikum in einem achtstündigen Musikereignis mit. Hinterher wissen alle, dass Blechbläser ganz andere Dinge können als Volksmusik.

Es gibt die Volksmusik und es gibt „die neue Volksmusik“. Brillant kombiniert sie Pop und Rock sowie Dub, Punk, Hip-Hop und Techno mit klassischen Blechblasinstrumenten zu einem völlig neuen und berauschenden Klangerlebnis. Am Konzertsegel ließen sich mehr als 3500 Besucher jeglichen Alters beim Radolfzeller Seefestival vom Blechfieber des Brass anstecken – Messing-Instrumente einmal anders und kombiniert mit Schlagzeug und E-Gitarre.

Mit dabei die Chiemsee-Kult-Band LaBrassBanda und die unnachahmliche Froschenkapelle, die die Festival-Stimmung zum Beben und Kochen brachten sowie Django S, die die Besucher zum ekstatischen Ska-Pogo reizten. Die Friedrichshafener Band Die Brasserie eröffnete das acht Stunden andauernde Musikerspektakel der Extraklasse und mit der Nebenwirkung Suchtgefahr.

Die Sieger des SWR-Blechduells, Blechsach, vereinigten auf sehr originäre Weise den Jazz mit der Volksmusik. In dieser hochkarätigen Auswahl und mit ausgelassen kribbelnder Festivalstimmung hatte man Brass noch nie in Radolfzell gehört.

Wenn die Steigerungsform von gut im Deutschen für gewöhnlich besser und am besten lautet, so haben junge Menschen ihre eigenen Superlative für das Adjektiv gefunden: gut, geil, porno. Und genau so beschreibt Alex Erne aus Kaltbrunn das erste Brass-Festival. Radolfzeller zu sein bedeutet für ihn herzlich, genial, nett und gesellig zu sein. Die Hälfte des Publikums kannte er vom Sehen. Und wenn die Musik noch hinzu komme, so sei das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, schwärmt Erne über die Kombination aus Seefestival und Radolfzell.

Auch für Manuel Renner aus Freudental war das Brass-Festival ein perfekter Tag. Zum ersten Mal habe er LaBrassBanda gesehen. „Sie ist eine Band, die Spaß macht beim Zuhören“, himmelt Thomas Schneider die Blasmusik-Gruppe vom Chiemsee an. Für den Hüfinger ist der Stil eine neue Erfahrung: Die Hits von heute seien nur noch darauf aus, Profit zu schlagen. Das Festival hingegen spreche Gefühl, Kopf und Herz an – er sei mit allem dabei.

Andrea King aus Lauterbach wurde von der Festival-Stimmung mitgerissen: „Die Froschenkappelle macht einfach Party“. In einem ist King sich sicher: Wenn so ein Festival nochmals stattfände, käme sie wieder. Gerhard Heckner ist Dirigent des Musikvereins Stahringen. Wenn man von irgendetwas angesteckt werden könne, so sei es die Musik. Der Brass verbinde nicht nur die House- mit der Blechblasmusik, sondern auch die Menschen miteinander. Armin Jerg zeigt sich von der Stimmung beseelt: Das Festival sei einzigartig für Radolfzell und einmalig zum Stadtjubiläum. Der Stahringer lobte das Risiko, das die Stadt eingegangen sei und, dass sie hochkarätige Bands für mehrere Tage eingeladen hatte. Das Festival habe für ihn das Zeug zur Wiederholung. Das Festival erhielt aus der gesamten Region Gratulationen und neidvolle Blicke der Nachbarn – nachzulesen auf Facebook anlässlich des Seefestivals.



Blechfieber

Das Blechfieber-Festival entstand aus der Kooperation der Froschenkappelle mit dem Kulturbüro Radolfzell und dem Management zur 750-Jahr-Feier. Die Kapelle feiert parallel ihr 50-jähriges Bestehen. Das vier Tage andauernde Seefestival benötigte ein neues Sicherheitskonzept. Das Kulturbüro erwägt, in zwei bis drei Jahren eine Wiederholung des erfolgreichen Festivals der Blasmusik. Angedacht ist, die Stadt als Festival-Bühne zu nutzen. Während des Blechfieber-Konzerts bedankte sich LaBrassBanda bei den Gemeinderäten der Stadt, den Radolfzellern und den Anwohnern. So ein Festival mit vielen Musikbegeisterten hätten die Musiker noch nie erlebt, sagten sie.