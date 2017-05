Radolfzell Radolfzeller Unternehmensnacht bietet Einblicke in verborgene Arbeitswelten

Die Unternehmen der Stadt empfangen Besuch und die Radolfzeller lassen sich nicht zwei Mal bitten: Tausende Besucher sind in der Stadt unterwegs und lassen sich in den Industriebetrieben die Arbeitsabläufe erklären

Die Neugier ist eine große Triebkraft des menschlichen Handelns. Und den meisten Menschen scheint das am Interessantesten, wozu sie keinen Zugang haben. Dementsprechend lang sind die Warteschlangen vor den Einlasstüren der Industriebetriebe, die zur Nacht der Unternehmen geladen haben. Bei Allweiler warten schon kurz nach 17 Uhr etliche Besucher, die das große Werk von innen besichtigen wollen. "Ich schätze, dass wir jetzt schon die Zahl von 1000 Besuchern überschritten haben", vermutet Matthias Kessler, der geschäftsführende Direktor. Das Werk, in dem normalerweise etwa 700 Personen arbeiten, werden an diesem Abend bis zu 5000 Personen besichtigen. Ein logistischer Aufwand: an der Strecke stehen alle zehn Meter Mitarbeiter, die für Fragen zur Verfügung stehen. So viel Öffentlichkeit ist das Unternehmen nicht gewohnt – und ganz wohl fühlt man sich damit auch nicht, zumindest in der kanadischen Konzernleitung. Die Presse jedenfalls darf nur vom Direktor begleitet durch den Betrieb laufen, um Fotos von Produkten und Werkspionage vorzubeugen.

Den Besuchern wird einiges geboten: In der Gießerei können sie zwei Induktionsöfen sehen, die allerdings nicht in Betrieb sind, da dies zu gefährlich wäre. Bei 1500 Grad schmelzen sie den Stahl, die Gießpfanne führt das Material zur Gießstrecke, wo es die Formen füllt. Bis zu 30 Tonnen Guss werden hier täglich produziert, erläutert Michael Windl, Leiter der Gießerei. Neugierig ist auch Regina Vitters, die mit ihren Töchtern den Arbeitsplatz ihres Mannes besucht: "Allweiler ist wie eine kleine Stadt in der Stadt, völlig abgeschlossen. Deshalb finde ich es so spannend, heute hinter die Kulissen zu sehen."

Ins Radolfzeller Innovationszentrum strömen etwas weniger Besucher. Manche sind mit einem klaren Ziel hierher gekommen, wie Pratyusha Potturi, die auf Jobsuche ist. Die Informatikerin ist vor kurzem nach Radolfzell gezogen und möchte nach der Elternzeit wieder in ihren Beruf einsteigen. Bei Firma Hunkler hat sie gute Chancen: Der Betrieb bietet Lösungen für Datenbanken an und ist dringend auf der Suche nach Fachkräften – eine gute Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu kommen.

Im Seemaxx können die Besucher an einer besonderen Besichtigung teilnehmen. Hesta-Geschäftsführer Arnold Kannenberg führt zwei Gruppen in die Bereiche des Gebäudekomplexes, den man als normaler Besucher des Seemaxx nicht zu sehen bekommt. Entsprechend gut besucht sind die Führungen. So ganz nebenbei erfahren die Teilnehmer des Rundgangs Vieles über das Herstellerverkaufszentrum und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren. Besonders interessant ist das visuelle Erlebnis der Führung. Denn bei der Größe des Gebäudes fallen die technischen Einrichtungen entsprechend großformatig aus. So führt Arnold Kannenberg die Besucher unter anderem zu der Kühlanlage, die für die Temperatur im Gebäude zuständig ist.

Ebenfalls höchst ungewöhnlich ist die Eigendarstellung des Unternehmens Hügli. Man hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um ein Manko auszugleichen, das im Produkt begründet ist. "Aus hygienischen Gründen können wir die Menschen nicht in unsere Produktion führen", erklärt dazu Joachim Hodapp, Geschäftsbereichsleiter bei Hügli gegenüber dem SÜDKURIER. Die hatte man kurzerhand auf dem BSB-Schiff "Stadt Radolfzell" abgebildet. Hügli ist dabei mit rund 40 der 700 Mitarbeiter vor Ort, um es den Besuchern so angenehm wie möglich zu machen. Unter anderem werden 3000 Desserts zum Probieren gereicht.

Geschäftsführer und Angelique Tracik als Organisatorin der Unternehmensnacht können sich entspannen: Die Radolfzeller zeigen hohes Interesse an der oft verborgenen Produktion. Und sie identifizieren sich mit den Industriebetrieben der Stadt.

