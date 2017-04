Radolfzell Radolfzeller Strandbad ist stark sanierungsbedürftig

Die Bürger wünschen sich rasch beginnende Renovierungsarbeiten. Die Stadtverwaltung aber mahnt zur Geduld: zunächst müsse ein Bäderkonzept entwickelt werden

Radolfzell – Eigentlich freuen sich Derya und Ibrahim Yildirim auf den Saisonbeginn. Im Moment erstreckt sich die leere Wiese vor den wenigen frühen Besuchern, die gelegentlich beim Strandbad vorbeischauen. Die Freizeiteinrichtung hat treue Fans, die sich schon vor Saisonbeginn bei den Pächtern informieren, was es Neues gibt und wie es weiter geht.

Das wüssten die Yildirims auch gerne. Große Teile des Bades sind sanierungsbedürftig, andere entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen. Es liege einiges im Argen, berichtet Derya Yildirim, manches davon könne man schnell lösen. Bei den meisten Problemen brauche es aber ein dauerhaftes Konzept. Beispiel Küche: „An Spitzentagen müssen wir mit dieser Küche etwa 3000 Gäste versorgen“, erläutert die Pächterin, dazu sei die Räumlichkeit schlicht nicht geeignet. Ibrahim Yildirim zeigt die Arbeitsbedingungen vor Ort: die Vorbereitungsküche ist neun Quadratmeter groß, davor befindet sich ein schmaler Gang im Verkaufsraum. Das erschwert das Arbeiten. „Auch das Küchenangebot ist nicht mehr zeitgemäß“, erläutert Ibrahim Yildirim. Im Moment sei nur schnelle Küche möglich, grundsätzlich würden die Pächter zu bestimmten Anlässen gerne hochwertigere Gerichte anbieten können. Derzeit aber haben sie mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: „Um 17 Uhr ist regelmäßig das Eis ausverkauft, weil wir nicht mehr Lagermöglichkeiten haben.“

Ein zweites Thema ist der Holzpavillon vor der Küche. Er sehe zwar charmant aus, so Derya Yildirim, sei aber für größere Mengen an Gästen nicht geeignet. Ein Problem stellt der Treppenaufgang dar, die erste Stufe ist schwer erkennbar und eine Stolperfalle.

Mehrere einzelne Bereiche seien im Lauf der Jahre saniert worden. Dieses Jahr habe die Stadt den Vorplatz vor dem Umkleidebereich neu machen lassen, sodass dieser nun barrierefrei zugänglich sei, sagt Derya Yildirim. Auch die Behindertentoilette ist saniert worden. Die Sanitäranlagen seien an den heutigen Standard angepasst worden. Die beiden Pächter wünschen sich allerdings mehr eigenen Gestaltungsspielraum. Die meisten Besucher kommen gern ins Strandbad, allerdings haben die Gemeinden in der Umgebung ihre Bäder sanieren lassen, etwa in Iznang. Das erhöht die Ansprüche der Gäste. Sie wünschten sich zum Beispiel mehr Attraktionen für Kinder. Derya und Ibrahim Yildirim wären gerne etwas unabhängiger vom Wetter. Hätten sie eine größere Küche, könnten sie auch einen Empfang für eine Hochzeit oder eine andere Veranstaltung anbieten. „Es hilft, wenn man weiß, dass man auch an kühleren Tage eine Umsatzquelle hat.“

Bei der Bürgerumfrage im Rahmen von Step 2030 haben sich die Radolfzeller eine Sanierung des Strandbads als Priorität gewünscht. Bei der Stadtverwaltung weiß man um die Situation – und bittet um Geduld. Die Sanierung und Neukonzeptionierung will man gründlich angehen. Die Notwendigkeit der Sanierung sei offensichtlich, schreibt Oberbürgermeister Martin Staab in einer Mail. Um zu wissen, „wie ein Bad in fünf, zehn oder 20 Jahren ausgestattet sein muss, um den Anforderungen künftiger Generationen und einer älter werdenden Gesellschaft gerecht zu werden, dazu brauchen wir externen Rat.“ Dieser sei noch nicht eingeholt.

Ein Gesamtkonzept soll noch in dieser Saison entwickelt werden, das Thema steht im Sommer auf der Agenda des Gemeinderats. Die Neukonzeption soll Strand- und Seebad umfassen. Pro Bad sind im Haushalt 25 000 Euro eingestellt, die die Kosten für die Konzeption beinhalten. Damit ist aber noch nichts umgesetzt. Allein die bisher aufgelisteten Renovierungskosten betragen laut einer Sitzungsvorlage etwa 220 000 Euro. Gäste und Pächter sowie deren Mitarbeiter werden sich also gedulden müssen. Maroder Charme hat bekanntlich auch etwas Attraktives – doch die Nachbarorte machen der Radolfzeller Anlage mit modernen Einrichtungen Konkurrenz.

