Für die Vertreter der älteren Bürger hat die politische Saison begonnen. Die Arbeit der Räte hat sich in den letzten Jahren immer mehr professionalisiert.

Das Gremium der über 60-jährigen Bürger berät den Gemeinderat in Angelegenheiten der Seniorenpolitik und formuliert Bedürfnisse der älteren Mitbürger. Seine Arbeit hat sich in den letzten Jahren professionalisiert. Er bildete Arbeitsgruppen mit Schwerpunktthemen, dessen Ergebnisse dem Seniorenrat als Beschlussvorlage dienen. Er sucht die Nähe zu den Senioren in den Ortsteilen, indem er einen Teil seiner Sitzungen in die Rathäuser der Teilorte verlegt. Und er zeigt sich nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in den Ortschaftsratssitzungen und mit vielen Veranstaltungen präsent.

Werden ältere Senioren und Angehörige pflegebedürftig, so ergeben sich viele Fragen. Die Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt Konstanz bildete Lotsen aus, die Auskünfte zum Thema Pflege geben und Angehörige auch über einen längeren Zeitraum begleiten. Derzeit bieten vier Radolfzeller Bürgerinnen ehrenamtlich ihr Wissen rund um die Pflege an. Sie werden vom Pflegestützpunkt des Landratsamtes im Amt für Gesundheit und Versorgung auf der Mettnau koordiniert. Der Seniorenrat kündigte in seiner letzten Sitzung an, dass er ihre Veranstaltung über die Reformen in der Pflege, über die Pflegelotsen und des Pflegestützpunktes wiederholen möchte.

Neben der Pflege ist auch die Mobilität der Senioren ein Schwerpunktthema des Rates. Mit den Stadtwerken diskutierten die Räte die Verbesserung des Linienverkehrs zu den Ortsteilen. Vier Möglichkeiten könnten eine Verbesserung ergeben, so Günter Oschwald: ein Anruf-Sammel-Taxi, ein Linien-Taxi, ein Bürgerbus oder – angelehnt an die Mooser Initiative Höri-Mit – eine Mitfahrgelegenheit für Senioren. Oschwald zeigte sich in der Ratssitzung optimistisch, dass mit den Radolfzeller Stadtwerken eine Lösung für die Mobilitätsprobleme erreicht werden könnte.

Unter der Leitung des Kreisseniorenrates erörterten über 30 Teilnehmer in einer Art Denkfabrik die Schwerpunktthemen der Seniorenarbeit im Landkreis. Sie entwickelten ein Positionspapier mit den wichtigsten Anliegen, die als strategisch gerichteter Denkanstoß für Politik und Gesellschaft aufgefasst werden kann. Der Seniorenrat des Landkreises bildete fünf Arbeitsgruppen mit Fachleuten für die Themen Altersarmut und Rente, Pflege, Mobilität, Altersmedizin sowie Wohnen und Nachbarschaft. Als Herausgeber der Schrift "Denkfabrik" macht er darin eine Bestandsaufnahme, gibt Vorschläge und formuliert Bedürfnisse an die Kommunen. Sie dient dem Rat als Orientierungshilfe und formuliert auch Forderungen an den Landkreis, die Gemeinderäte und Institutionen, so Kreisseniorenrat Günter Oschwald.

"Das Thema Wohnen brennt allen Gruppierungen unter den Nägeln", so Oschwald. Er machte das Gremium auf die nächste Sitzung des Gemeinderates aufmerksam, bei der die Radolfzeller Bürgervertretung wohnungsbaupolitische Grundsätze verabschieden möchte. Neben Rentnern mit hohen Einkommen gäbe es eine besorgniserregende Zahl von Senioren, die sich durch das Leben quälen, kritisierte Katharina Gätjens die Mindestforderung sozialverträglicher Mieten in Höhe von 8,50 Euro pro Quadratmeter. Für die Seniorenrätin ist der angedachte Betrag zu hoch. Viele Rentner, die in großen Wohnungen leben, würden lieber in kleineren Einheiten wohnen, so Xaver Müller. Diese seien jedoch teurer als große und ältere Wohnungen.

Termine

Die Veranstaltungen des Seniorenrates im Februar: