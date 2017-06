Radolfzell Radolfzeller Segler sind in Feierlaune: Großes Fest mit Feuerwerk zum 50. Hafenjubiläum

Der Radolfzeller Yachtclub feiert den 50. Geburtstag des Yachthafens. Es gibt vom 9. bis 11. Juni ein buntes Fest mit Feuerwerk und Einblicke für alle in die Welt der Segelboote

Mit einem großen Fest feiert der Yachtclub Radolfzell am Wochenende das 50-jährige Bestehen des Yachthafens in seiner heutigen Form. Ein Jubiläum, bei dem alle im Verein kräftig mit anpacken. Drei Tage lang gibt es ein buntes Programm mit Musik, Essen und Feuerwerk. "Wir wollen mit der breiten Öffentlichkeit feiern", sagt Vorsitzende Elke Maurer. Peter Mai, der Presseverantwortliche des Verein ergänzt: "Alles wird lässig und familiär." Früher sei Segeln etwas für die Elite gewesen, heute sei es ein Volkssport, betonen die beiden, und zur Feier sollen Segler und Nicht-Segler zusammenkommen. Die Clubmitglieder bieten den einen oder anderen Einblick in ihr Hobby und den Hafen, der seinen großen runden Geburtstag feiert.

"Wir sind froh, dass wir den Hafen haben", sagt Elke Maurer, Vorsitzende des Yachtclubs. "So ein Bau wäre heutzutage nicht mehr so möglich." Die damaligen Verantwortlichen im Club seien weitsichtig und sehr gute Vordenker gewesen, den Hafen auf dem von der Stadt gepachtetem Gelände umzusetzen. Die Umsetzung habe allerdings Jahre gedauert, erzählt sie aus der Entstehungsgeschichte, die auf Fotos, in Büchern und Zeitungsartikeln festgehalten ist. Das Klären der Finanzierung dauerte zum Beispiel lange und auch das Stichwort Ökologie spielte eine wichtige Rolle. Die ersten Ideen entstanden 1954 und in den folgenden Jahren gab es Überlegungen für einen Hafen an der Wäschbruck oder auch an der Mettnau zwischen Strandbad und Urkundenhäuschen. 1961 kam schließlich der Vorschlag des Standorts auf, der es schließlich wurde und heute noch ist: Im Herzen. Nach weiteren Hindernissen war der Hafen 1967 schließlich fertig.

Werner Messer habe als Ehrenpräsident viel beigetragen und ebenso Hans Frei als Architekt, erzählt Elke Maurer. Beide sind inzwischen verstorben und auch von den weiteren damaligen Mitglieder, den Zeitzeugen und Miterschaffern, leben heute nur noch wenige. Aber ein paar Urgesteine seien beim Hafenfest dabei, sagt Maurer.

Die Form des Hafens hat sich im Lauf der Jahre nicht verändert, aber es gebe eine stetige Optimierung, so die Vorsitzende Elke Maurer. Zum Beispiel bestehen die Dalben (Pfosten) heute nicht mehr aus Holz, sondern Metall mit einer Schutzhülle, damit Boote keinen Schaden nehmen. Der Hafen hat den Status eines Schutzhafens, worauf der Verein sehr stolz ist. Schutzhafen bedeutet, dass DLRG und Wasserschutzpolizei dort zum Abladen angefahren kommen. Dies sei auch für die Allgemeinheit wichtig, sagt Maurer. Etwas Besonderes am Hafen sei, dass Schiffe unter vollem Segel einlaufen können. Er sei als reiner Segelhafen konzipiert worden. "Das wollen wir auch beibehalten", sagt Peter Mai.

Das Thema Segeln steht natürlich auch im Mittelpunkt des Festes. Neben Musik und Bewirtung gibt es deshalb auch viele Einblicke. Die Vereinsjugend, auf die Elke Maurer und Peter Mai sehr stolz sind, stellt sich beim Fest mit einem großen Plakate und Opti-Segelbooten vor. Von den knapp 800 Mitgliedern des Clubs sind etwa 100 Jugendliche. Am Freitag ist außerdem die Seewiefke, ein Plattbodenschiff der Segelschule, im Yachthafen zu Gast und kann von allen Interessierten besichtigt werden.

Auf dem Parkplatz beim Yachthafen steht für das Fest eine Bühne, die zum See hin offen ist, und das Weindorf mit Getränken und Essen. Für die Gäste gibt es gemütliche Sitzmöglichkeiten. "Wir wollten hauptsächlich Radolfzeller Wirte ins Boot nehmen", erklärt Elke Maurer. Dazu spielen bekannte Musiker und Gruppen aus der Region. "Die Shantymen stehen für die maritime Seite", nennt sie als Beispiel. Der 10. Juni war vor 50 Jahren das magische Datum für Verein und Hafen. Deshalb heißt es beim Hafenfest: Auftakt mit Musik, Feuerwerk und dann Reinfeiern.

Bei der Organisation für das Hafenfest sei Clubmitglied Peter Zabel federführend, erzählen Maurer und Mai. Die Planungen liefen schon seit rund einem Jahr. Je nach Programmpunkt sei sehr viel zu klären und organisieren. Für das Feuerwerk am Freitagabend herrschen strenge Auflagen und die ausgefüllten Unterlagen umfassten rund 60 Seiten. "Es gibt zwei genehmigte Stellen am Ufer und wir entscheiden kurz vorher, wo wir es starte. Das hängt von der Windrichtung ab", erklärt Elke Maurer. Sie ist froh, dass sich eines der Vereinsmitglieder sehr gut mit Feuerwerken und den Genehmigungsverfahren auskennt. Für das Feuerwerk, aber auch das gesamte dreitägige Fest hoffen Elke Maurer und Peter Mai auf gutes Wetter, damit es eine gemütliche Feier am See wird.

Da der Yachthafen-Parkplatz am Wochenende zum großen Festplatz wird, ist dort natürlich kein Platz für Autos. Die Besucher haben Parkmöglichkeiten auf dem Herzen-Parkplatz oder an den Parkplätzen rund um den Bahnhof.

Hafen und Fest