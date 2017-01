Radolfzell Radolfzeller Räumdienst ist bereit für den Schnee

Die Straßenmeisterei Radolfzell hat genauen Plan, wann bei Schneefall welche Straße geräumt und gestreut wird. Das Lager ist mit 1000 Tonnen Salz bestens gefüllt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Einsatzpläne im Büro von Siegmar Moser hängen bereits seit Oktober an der Wand. Sie zeigen mehrere Karten des Landkreises und geben eine Übersicht über das Einsatzgebiet der Radolfzeller Straßenmeisterei. Auf diese Weise hat der Leiter der Einrichtung in der Eisenbahnstraße alles mit einem Blick erfasst. Nachdem der Deutsche Wetterdienst gestern zutreffenderweise einen Kälteeinbruch mit Schneefällen angekündigt hatte, wurde Siegmar Moser besonders aufmerksam. Alle drei Stunden erhält er über den Schweizer Wetterdienst, der den Konstanzer Landkreis mit abdeckt, neue Informationen über die aktuellen Wetterentwicklungen. Denn wenn es soweit ist, muss es schnell gehen. "Wir brauchen einen gewissen zeitlichen Vorlauf", sagt der Leiter der Straßenmeisterei. Daher ist für ihn und sein Team, das aus 27 Mitarbeitern besteht, das ungünstigste Szenario eines Wintereinbruchs die Zeit des morgendlichen Berufsverkehrs. "Das Schlimmste wäre ein Wintereinbruch um sieben Uhr in der Früh", erklärt Moser weiter.

Dabei ist das Team bereits seit Wochen auf den Tag X vorbereitet, die Einsatzpläne stehen. Selbst das jetzt benötigte Salz wurde schon in die Streufahrzeuge gefüllt. Dabei kann man auf dem Betriebshof derzeit aus dem Vollen schöpfen. Rund 1000 Tonnen Salz sind eingelagert. "Bei normalen Winterverhältnissen im Kreis Konstanz reicht diese Menge für einen Winter aus", sagt Siegmar Moser. Pro Tonne zahlt der Landkreis rund 70 Euro für das Salz. An dem Glättehemmer gibt es bisher kein Vorbeikommen. Bei Kälte ohne nennenswerten Schneefall bringen die Streufahrzeuge sogenanntes Feuchtsalz aus.

Das besteht aus 70 Prozent Feststoff und 30 Prozent einer Solelösung. "Damit kann man nicht nur präziser streuen, sondern hat auch eine längere Liegedauer", erklärt Moser die Vorteile. Bei Schneefall wird komplett auf Feststoff umgestellt.

Rund 15 Gramm Streusalz werden rein rechnerisch pro Quadratmeter gestreut. Trotz dieser überschaubaren Menge kommt bei winterlichen Verhältnissen einiges zusammen. Im normalen Einsatz bringen die Mitarbeiter der Radolfzeller Straßenmeisterei rund 23 Tonnen pro Einsatz aus. Die Gesamtmenge reicht dann für die 380 Straßenkilometer und rund 100 Kilometer Radwege, die die Straßenmeisterei im Landkreis Konstanz betreut. An Einsatztagen folgen die Fahrzeuge einem Plan, der auf Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte fußt. Wenn es glatt wird, werden zunächst die wichtigsten Verkehrsstraßen frei gehalten. Dazu zählen zum Beispiel die B 33 und andere Landesstraßen. Anschließend kommen der Bodanrück und der Schienerberg an die Reihe.

Bis jede Straße geräumt und gestreut ist, können schon einmal Stunden vergehen. Das stellt die Geduld manches Verkehrsteilnehmers auf eine echte Probe: "Das Anspruchsverhalten der Verkehrsteilnehmer wächst immer mehr", berichtet Siegmar Moser. An der Motivation seiner Mitarbeiter könne es nicht liegen. "Die machen das mit echter Leidenschaft", versichert er. Müssen sie wohl auch. Denn im Ernstfall gilt es die Straßen auch in der Nacht oder den frühen Morgenstunden zu räumen. Damit Schneeräumen und Streuen in Eintracht mit der Bevölkerung stattfindet, hat Siegmar Moser einen Hinweis.

Die Fahrer der Straßenmeisterei sind angehalten, nur sehr langsam zu fahren und den Schnee sorgsam zu räumen. Sollte dennoch einmal Schnee auf dem Bürgersteig gelandet sein, habe das meist andere Gründe. "Vorbeifahrende LKW müssen nicht bremsen und fahren den Schnee damit manchmal auf den Fahrbahnrand oder den Gehweg", erklärt er.

Pflichten der Bürger

Privatpersonen müssen laut einer Satzung der Stadt Radolfzell ebenfalls die Gehwege räumen: Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn danach Schnee fällt oder Schnee- beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Sehr wichtig ist, dass nicht nur Gehwege frei geräumt sind, sondern auch die Zugänge zur Straße, insbesondere an Fußgängerüberwegen, Straßenkreuzungen oder Bushaltestellen geschaffen werden. Sind Gehwege durch eine Straßeneinmündung unterbrochen, muss auch dieser Straßenabschnitt für Fußgänger durchgängig sein. Die Pflicht endet um 21 Uhr. (ja)