Radolfzell Radolfzeller Krankenhaus: Abschied von der Geburtshilfe

Die Mitarbeiter der Gebursthilfe am Radolfzeller Krankenhaus haben sich ein letztes Mal dort getroffen, um sich voneinander und ihrer Station zu verabschieden. Denn Geburten finden im Radolfzeller Krankenhaus ab jetzt nicht mehr statt. Auch gynäkologische Operationen gibt es künftig nur noch mit starken Einschränkungen.

Noch einmal lächeln für das letzte gemeinsame Foto. Die wirkliche Stimmung an diesem Abend ist mit dieser Momentaufnahme jedoch nicht beschrieben. Um sich von ihrer Station und ihren Kollegen zu verabschieden, haben sich die Mitarbeiter der Geburtshilfe im Radolfzeller Krankenhaus ein letztes Mal dort getroffen. Die Wehmut über das Ende der Station und die Traurigkeit über den verlorenen Kampf der vergangenen Monate sind dabei allgegenwärtig.

Auch mit Wut und Enttäuschung beschreiben die Hebammen Judtih Stauber und Ulli Abel-Schulz die Gefühle, die mit dem Ende der Station verbunden sind. Teilweise mehrere Jahrzehnte hätten die Mitarbeiterinnen für das Team gearbeitet. Das löst sich nun auf. Einige der Mitarbeiterinnen bleiben Angestellte des Gesundheitsverbundes und wechseln in die Krankenhäuser in Singen oder Konstanz, einige gehen aber auch in andere Krankenhäuser oder machen sich selbständig.

Mit der Schließung des Kreißsaales in Radolfzell setze sich ein Trend in Deutschland fort, Geburtshilfen zugunsten lukrativerer Abteilungen zu schließen, sagten Judith Stauber und Ulli Abel-Schulz im Namen aller Kollegen. Diese Entwicklung könne nur aufgehalten werden, wenn die Bundespolitik neue Weichen stelle und die Verantwortlichen in allen Positionen neben der Gewinnmaximierung ihre Führsorgepflicht gegenüber den Schwangeren, Familien und Patienten wahrnähmen. In einem Wohlstandsland wie Deutschland habe die Bevölkerung ein Recht auf qualitativ hochstehende medizinische Versorgung und geborgenes und sicheres Gebären. Krankenschwestern und Hebammen wollten fürsorglich betreuen und sicher arbeiten können.

Dies sei nur mit einer ausreichenden Stellenbesetzung und guten Strukturen möglich. Die Geburtshilfe in Radolfzell gebe das Team nur schweren Herzens auf, da die Rahmenbedingungen für die Arbeit über viele Jahre hinweg wunderbar gewesen seien.

Im Namen der Ärzte brachte auch Matthias Groß sein Bedauern darüber zum Ausruck, dass sich keine Lösung für die Geburtshilfe finden ließ. Dabei gehe es nicht darum, jemandem die Schuld zuzuweisen. Schließlich sei die Thematik komplex. Die legitimen Interessen der Beteiligten seien unterschiedlich. Allerdings wollten die Ärzte Matthias Groß, Jasmin Karpuzoglu und Günther Stubenrauch auch nicht diejenigen sein, denen die alleinige Verantwortung für das Scheitern zugewiesen werde.

Die gynäkologische Praxis im Krankenhaus wird es auch weiterhin geben. Auch ambulante Operationen seien in diesem Rahmen möglich. Gynäkologische Operationen, die eine stationäre Behandlung erfordern, fänden allerdings nicht mehr statt. Grund dafür sei die fehlende nächtliche Operationsmöglichkeit ab April. "Natürlich könnten wir sagen, dann operieren wir eben nur tagsüber", so Mattias Groß. Die Erfahrung zeige aber, dass es mitunter vorkomme, dass nach einer solchen Operation Komplikationen aufträten, weswegen dann nachts schnell ein OP gebraucht werde: "Wenn es diese Möglichkeit künftig nicht mehr gibt, ist uns das zu gefährlich", so Matthias Groß.

Dank an die Helfer

Besonders wichtig ist es dem Team der Geburtshilfe, ihren Unterstützern aus dem gesamten Landkreis im Kampf gegen die Schließung zu danken. Unter anderem: Nina Löbe-Breimeier, Christine Stanic, Karin Neubert, Wiebke Baronner-Dieterle, Frederike Bohl; außerdem den Ärzten und Mitarbeitern des Krankenhauses und den Kinderärzten Matthias Kübler und Christoph Schmidtke; dem Förderverein des Krankenhauses, Christoph Stetter und Jürgen Mäder; der Klinikseelsorgerin Annemarie Welte und dem Betriebsrat; der Frauenunion Radolfzell; der Stadtkapelle und dem Jugendblasorchester für die Spende; den unterstützenden niedergelassenen Ärzten; der Werner Messmer-Stiftung und den engagierten Kommunal- und Kreispolitikern.