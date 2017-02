Radolfzell Radolfzeller Kinderkulturzentrum Lollipop startet sein neues Programm

Das Kinderkulturzentrum will viele Interessen bedienen – auch mit Mitmachangeboten für Kurzentschlossene.

Vom Kochen bis zum Inline-Skaten, vom Geocaching bis zum Billard: Das Radolfzeller Kinderkulturzentrum Lollipop hat sein neues Programm für Frühjahr und Sommer 2017 fertig. Das Programmheft soll an allen Schulen in Radolfzell und den Ortsteilen verteilt werden und liegt im Rathaus und in vielen Geschäften aus, wie die Organisatoren in einer Presseinfo mitteilen. Programmhefte können auch direkt im Lollipop abgeholt oder auf der Homepage eingesehen werden.

Die Aktionen des Programms richten sich an Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, wie es von den Organisatoren heißt. Ob Töpfern, Kochen oder die Natur erforschen, Tanzen, Flöten oder Inlinern – das Lollipop-Team hat sich bemüht, ein Programm mit Veranstaltungen und Kursen auf die Beine zu stellen, das viele Interessen abdeckt. Sportliches oder Aktionen, in denen Bewegung und Geschicklichkeit im Vordergrund stehen, gibt es ebenso wie Aktionen, bei denen sich die Teilnehmer in der Natur tummeln und sich mit ihr auseinandersetzen können. Und auch Kulturelles und Kreatives ist vertreten. Für die Kursangebote ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, wie die Organisatoren mitteilen.

Regelmäßige Mitmachaktionen

Die Veranstalter bemühen sich aber bewusst auch darum, nicht nur Kurse anzubieten, bei denen die Teilnehmer sich im Voraus anmelden und die Aktion dementsprechend vorher einplanen müssen. Sie wollen auch Kurzentschlossenen etwas bieten. Für diese sind die sogenannten offenen Angebote gedacht, bei denen ein Einstieg jederzeit und ohne Anmeldung möglich ist. So können Interessierte etwa dienstags beim Slakline-Training und bei Spielen mitmachen, mittwochs beim Billard und bei einem Fotokurs, donnerstags bei Aerobic oder Geocaching.

Jeden Monat soll es einen Familien-Sonntag geben, zu dem Kinder, Eltern und Familien eingeladen sind, wie es in der Presseinfo des Kinderkulturzentrums weiter heißt. Auch sind größere Veranstaltungen in Planung. Den Auftakt macht dabei das große Spielefest am Sonntag, 12. Februar, Beginn 15 Uhr mit Auftritten der Kinder aus dem Hip-Hop-Kurs und den Zirkuskindern. Am Sonntag, 12. März, 15 bis 17.30 Uhr sind Familien zum Frühlingsfest eingeladen. Wandern zur Burg Hohenklingen steht am Sonntag, 2. April, auf dem Programm. Und am 25. Juni von 11 bis 14 Uhr feiert das Lollipop die Sommersonnenwende und will so einen Einblick in diesen skandinavischen Brauch bieten. Am Freitag, 7. April, 17 bis 19 Uhr gibt es dann „Die Zauber-Magic Show".

