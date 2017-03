Institutionen, Verbände und Vereine aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe stellen sich am 24. März bei einer Tischmesse im Milchwerk vor und vertiefen ihre Kontakte.

Zum vierten Mal findet am Freitag, 24. März, eine Tischmesse rund um die Kinder- und Jugendhilfe im Foyer des Radolfzeller Milchwerks statt. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich die Besucher über die vielfältigen Angebote aus den Bereichen Kinder, Jugendliche und Familien informieren. Bei der Tischmesse werden 71 Initiativen, Institutionen, Vereine, Verbände und Fachkräfte ihre Arbeit präsentieren. Das Angebot reicht von privaten Initiativen bis hin zu städtischen und landkreisweiten Institutionen.

Bürgermeisterin Monika Laule, die auch die Eröffnung am Veranstaltungstag um 14 Uhr vornimmt, ist vom Erfolg der Tischmesse überzeugt: "Wir wollen eine kinder- und familienfreundliche Kommune sein und freuen uns über den Zuspruch", sagte sie bei einem Pressetermin. Für die Organisatoren vom Landkreis Konstanz, der Stadt Radolfzell und der Diakonie geht es bei der Tischmesse in erster Linie um den regen Austausch unter den Beteiligten. "Es geht nicht um die Präsentation, sondern den Dialog zwischen den Akteuren", sagt Eva-Maria Beller, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend bei der Stadt Radolfzell.

Wie wichtig die Institutionen, Vereine und Gruppen einen solchen Austausch erachten, zeigt auch die Einschätzung von Timo Hansen vom Amt für Kinder und Familie des Landkreises Konstanz: "Für uns ist es wichtig, Teil des Netzwerks zu sein. Das Wissen voneinander erleichtert die Arbeit im Alltag ungemein", sagt er. Seine Kollegin Susanne Herz schätzt indes die unkomplizierte Art des Austausches: "Die Tischmesse ist eine wunderbare Möglichkeit, sich schnell und kompakt zu informieren", sagt sie. Die rege Anmeldetätigkeit zeigt den Bedarf der Vernetzung untereinander. Das liegt laut Eva-Maria Beller auch am diesjährigen Schwerpunkt der Tischmesse. So soll das Thema Bildung verstärkt in den Mittelpunkt rücken: "Das ruft noch einmal andere Akteure auf den Plan", freut sie sich.



Neben dem internen Austausch ist die Tischmesse im Milchwerk aber auch eine öffentliche Veranstaltung, die kostenlos von jedem Interessierten besucht werden kann. Die Veranstalter jedenfalls versprechen ein erstaunlich großes Angebot von Hilfseinrichtungen und anderen Teilnehmern, die jede Menge Auskünfte und Beratungen bereit halten. Erfahrungsgemäß kommen zwei Drittel der Teilnehmer aus der Stadt Radolfzell und der näheren Umgebung. Ein weiteres Drittel ist landkreisweit tätig und daher auch für Radolfzell zuständig.



Breites Themengebiet

Weitere Informationen zur Tischmesse unter: www.radolfzell.de

