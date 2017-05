Radolfzell Radolfzeller Jugend hat Bock auf Action

Eine Podiumsdiskussion mit den Wahlkreiskandidaten zur Bundestagswahl ist geplant. Eine Diskussion über die Rangeleien beim Friedensfest am 8. Mai entspann sich im Jugendgemeinderat. Die Radolfzeller Jugendlichen wünschen sich künftig auch ein Grundstück im Freien.

Noch vier Monate sind es bis zur Bundestagswahl am 24. September. Bislang sind die Parteien dabei, sich inhaltlich zu positionieren. In den nächsten Wochen wird das Thema an Brisanz zunehmen. Heike Eigenbrodt, Bildungsreferentin am Kreisjugendring Konstanz, trug bei der jüngsten Sitzung des Radolfzeller Jugendgemeinderats bereits ein T-Shirt mit dem Schriftzug: "Bock auf Wahl?"

Eigenbrodt ist gerade auf Tour im Wahlkreis Konstanz, um eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl publik zu machen: eine Informationsveranstaltung, die speziell für junge Leute geplant ist. Im Jugendtreff s'Bokle in Radolfzell sollen Jugendliche sich am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr im direkten Austausch mit Bundestagskandidaten über die jeweiligen Parteiprogramme informieren können. Eingeladen sind die Kandidaten des Wahlkreises Konstanz: Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Die Grünen), Simon Pschorr (Die Linke), Tassilo Richter (FDP) und Walter Schwaebisch (AfD).

Podiumsdiskussion zur Wahl

Es ist die einzige im Wahlkreis für Jugendliche geplante Infoveranstaltung zur Bundestagswahl. Nach einer Podiumsdiskussion der Kandidaten untereinander können Jugendliche ihre Fragen stellen. Heike Eigenbrodt fühlt jetzt schon einmal vor, welche Themen den jungen Leuten besonders auf der Seele brennen. Nach der Veranstaltung ist eine Party im Bokle geplant. Alkoholfreie Getränke gibt es umsonst. Hanna Taig, die gerade ein freies soziales Jahr bei b.free (einem Alkoholpräventionsprogramm im Landkreis Konstanz) absolviert, unterstützt die Jugendreferentin bei der Vorbereitung sowie während der Veranstaltung.

Eine Diskussion lösten die Aktionen am 8. Mai auf dem Marktplatz und am Luisenplatz aus. Die Organisatoren der Friedensfest-Kundgebungen wollten für Vielfalt, Zivilcourage und eine freie Gesellschaft in Radolfzell eintreten. Während am Marktplatz verschiedene kleine Veranstaltungen in ruhiger Atmosphäre abliefen, kam am Luisenplatz kurzfristig Unruhe auf, als vier Personen, vermutlich Anhänger der neo-faschistischen Partei "Der dritte Weg", gesichtet wurden. Es kam zu einer Rangelei zwischen einem Mann, der einen Hitlergruß gezeigt haben soll, und linksgerichteten Anhängern der Kundgebung. Die Polizei beendigte die Auseinandersetzung. Xaver Müller vom Seniorenrat, der mit seinem Kollegen Roland Wiedenbach dem Jugendgemeinderat einen Besuch abstattete, befand, eine Kundgebung zu einem solch belasteten Thema sollte im Vorfeld besser organisiert werden. Einige Jungräte hatten das Friedensfest am Marktplatz besucht.

Pascal Zindel begrüßte die Aktionen: "Ich fand es gut, dass überhaupt etwas gemacht worden ist." Jugendreferentin Eva-Maria Beller, die sich mit drei anderen Personen zum Friedensgebet auf dem Marktplatz eingefunden hatte, sprach von "Lernfeldern". Wichtig sei es, Informationen zusammenzutragen, um im nächsten Jahr besser agieren zu können.

Angesprochen wurde auch der Lärm, den einige Jugendliche derzeit im Stadtgarten verursachen. Den Jungräten ist eine differenzierte Sichtweise wichtig. Bei Weitem nicht alle Jugendliche verhielten sich so, meinte Lars Basset. Doch es sei auch keine Lösung, Jugendliche aus der Stadt zu drängen. Geronimo Frick schlug vor, sich dafür einzusetzen, dass Jugendlichen ein städtisches Grundstück am See als Treffpunkt überlassen wird. Die Wiese am Herzenbad wäre ideal, meinte er, dort würde es nicht stören, wenn es mal etwas lauter würde.

Bandcontest im Bokle

Die erste Band für das diesjährige School's Out-Konzert "Rock am Segel" steht fest: Die Band Beat Nostic konnte den ersten Contest für sich entscheiden. Am Freitag, 26. Mai, findet der zweite Bandcontest im Jugendtreff s'Bokle statt. Vier Bands werden spielen. Einlass ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro. (rei)