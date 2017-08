Radolfzell Radolfzeller Innenhöfe werden zu Galerien

Im Rahmen der Sommerakademie zeigten Künstler ihre Werke an sonst rein privaten Orten in Radolfzell.

Sieben Künstler und ein Lautdichter präsentierten in sechs charmanten Radolfzeller Innenhöfen ihre Kunst aus Metall, Zement, Holz, Wasser, Papiersträngen und Wortfetzen. Zum zweiten Mal öffneten Radolfzeller ihre privaten Atrien und zeigten während der Sommerakademie, wie malerisch es sich in der Kernstadt leben lässt. Stadtfahnen an den Häuserfronten wiesen Hunderten Besuchern den Weg in die zum Teil mittelalterlich anmutenden Höfe.

Kerstin Stöckler aus Altshausen ist die jüngste der Künstler und stellte im schmalsten Radolfzeller Haus in der Schmidtengasse aus. Sie schneidet Zeitungspapier in feine Streifen und macht aus ihnen figurative Papierobjekte und vollplastische Skulpturen. Ihre wortwörtlich mehrschichtige Kunst aus Papierstreifen entwickelte sich zufällig und experimentell. Die wie magisch aufrecht stehenden Objekte aus Papiersträngen erinnern an Gunter von Hagens Sehnenlandschaften seiner Körperwelten in schwarz/weiß und in Miniatur. Stöckler kam auf Empfehlung von Christian Scheel, der zwei Höfe weiter bei den Gastgebern Jutta und Clemens Schäfle neben Bildern und Holzobjekten auch eine abstrakte Wasser-Installation zeigte. Auf dem Grund zweier mit Wasser gefüllten Metall-Wannen präsentierte Scheel ein dreidimensional-unterseeisches Tiefenradar des Bodensees. "So sähe der Bodensee ohne Wasser aus", sagt der Künstler, der sonografische Aufnahmen vom Grund farbenprächtig eingefärbt hat.

Zwischen beiden Atrien liegt der nach betörenden Sommerblüten duftende Hof der Familie Jockers. In ihm zeigte Alexander Weinmann seine Fundstücke. Er begreift sich als Bewahrer und Retter alter landwirtschaftlicher Maschinenteile, die eingeschmolzen würden und von ihm kombiniert oder solitär auf einem Sockel verkunstet wird. Wer das backsteinlastige Atrium der Familie Uhl in der Poststraße betritt glaubt sich in einem Berliner Innenhof wiederzufinden. Dort zeigte Werner Schlotter Skulpturen. Als einer der wenigen gießt der in Konstanz arbeitende Künstler seine Bronzefiguren in seiner eigenen Gießerei. Herausragend auch ein Kopf aus dunkel eingefärbtem Terracotta der wie ein Schollenfisch gestaucht wurde und erst auf dem zweiten Blick sein figuratives Geheimnis preisgab.