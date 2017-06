Radolfzell Radolfzeller Idyllen erradeln: Am Radsonntag findet eine Tour durch die Ortsteile statt

Die Gesamtstrecke umfasst 30 Kilometer und kann am 02. Juli ab 9 Uhr begonnen werden. Es gibt sieben Etappen, jeder Teilnehmer kann sich aber auch für ein Teilstück entscheiden. Langfristig soll es eine Beschilderung der Strecke geben.

Wer die Gesamtstrecke radelt, muss sich anstrengen: 30 Kilometer weit fährt man, wenn man alle Radolfzeller Ortsteile besuchen will. Genau diese Strecke sollen Teilnehmer der "Tour de Radolfzell" am Sonntag, 2. Juli, zurücklegen – um das Radfahren zu entdecken und ein wenig, um die Schönheiten Radolfzells zu feiern. Wer nicht will, muss sich aber auch nicht allzu sehr anstrengen. Die Stadt ermöglicht den Teilnehmern, E-Bikes auszuleihen. Um zu prüfen, wie die Strecke ankommt, hat das Planungsteam der Stadt unter Leitung von Martin Lang, der für die Organisation der 750-Feierlichkeiten zuständig ist, die Presse eingeladen, auf der Strecke mitzuradeln.

An diesem Nachmittag ist es heiß, kein Wetter, das einen zwingend zu sportlicher Leistung anregt. Doch schon nach den ersten Metern entspannen sich die Beine: das E-Bike reagiert hypersensibel, fährt auf sachten Druck rasch an und macht Tempo. Auch mal schön: Radfahren im Ruhemodus. Für die ersten Kilometer wäre das nicht nötig, es geht gemütlich und flach vom Konzertsegel nach Markelfingen. Von hier aus weiter idyllisch Richtung Mindelsee, von Möggingen aus biegt die Gruppe leicht östlich ab. Eine Pause bietet sich am Dürrenhof an, wo es Getränke gibt. Hier stoßen Markus Dufner und Felix Ploczicki von der MCD Sportmarketing GmbH zu der Radlergruppe. Sie haben die Strecke mit Martin Lang entworfen: "Wichtig ist uns zu vermitteln, dass die Strecke keinen Renncharakter hat", erläutert Markus Dufner, "es geht darum, die Schönheit der Landschaft zu erleben". Am 2. Juli können die Teilnehmer ab 9 Uhr jeden beliebigen Teilabschnitt der Gesamtstrecke zurücklegen und in den Ortsteilen die Programme genießen: es gibt Vorführungen und Bewirtung.

Der Radsonntag wendet sich an Gäste, die Radolfzell neu entdecken, aber ebenso an Einheimische: "Nicht jeder fährt Rad und auch abseits vom See gibt es schöne Strecken", erläutert Martin Lang.

Es soll übrigens nicht bei einem Radsonntag bleiben: Ob das Ereignis selbst wiederholt wird, ist unklar. In jedem Fall aber soll die Streckenführung dauerhaft ausgeschildert werden: "Das passt zum Jubiläum des Fahrrads, das vor 200 Jahren erfunden wurde und kommt den Ortsteilen entgegen, die man so touristisch bewerben kann", sagt Lang. Wann genau die Beschilderung erfolgt, ist noch nicht klar.

Als es weiter geht Richtung Liggeringen, macht sich das E-Bike richtig beliebt. Ohne Stromantrieb wäre die Tour zur Sporteinheit geworden. Der Stolz gehört dennoch jenen, die es aus reiner Muskelkraft schaffen: Am 2. Juli kann sich jeder die Strecke so gestalten, wie es für ihn passt.

Zum Radsonntag