Radolfzell Radolfzeller Händler setzen die Stadt in Szene

Die Händlerwerbegemeinschaft veranstaltet am 2. April den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Ein Novum: Vereine bekommen eine Plattform, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

"See(h)reise" nennen die organsiatoren die Veranstaltung, mit der die Radolfzeller Händlerwerbegemeinschaft traditionellerweise in ihr gut gefülltes Veranstaltungsjahr startet. Am Wochenende findet in Radolfzell der erste verkaufsoffenen Sonntag des Jahres statt. Bereits zum zehnten Mal wird der verkaufsoffene Sonntag stattfinden, und zwar von 12.30 bis 17.30 Uhr. Organisiert wird er von der Aktionsgemeinschaft Radolfzell. Der Handel möchte sich an diesem Tag von seiner besten Seite zeigen, wie die Aktionsgemeinschaft betont. Sie lockt mit Sonderaktionen und Angeboten, die zum Bummeln und Einkaufen einladen sollen.

Daneben gibt es neue Themenschwerpunkte, mit denen die Stadt punkten möchte. So präsentieren sich passend zum Motto des verkaufsoffenen Sonntags touristische Angebote rund um den See. Pünktlich zum Saisonstart werden unter anderem die Tourismus und Stadtmarketing GmbH, das Sealife Center und die Bodensee Schiffsbetriebe aus Konstanz sowie die Pfänderbahn und die Blumeninsel Mainau Lust auf Erlebnisse und Urlaub in der Region machen. Sie präsentieren sich an diesem Sonntag in der gesamten Stadt vom Seemaxx bis zum Seetorplatz.

Auch setzen die Organisatoren neue Schwerpunkte. So bekommen Radolfzeller Vereine eine Plattform, um sich und ihre Kinder- und Jugendarbeit vorzustellen. Damit einher gehen zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder auf dem Seetorplatz. Unter dem Stichwort "Die Radolfzeller Arbeitswelt" gibt es eine Gewerbeschau auf dem Marktplatz, dort präsentieren sich Radolfzeller Unternehmen und zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei ihnen gibt. Anbieter regionaler Produkte zeigen in der Markthallenstraße, was die Region Leckeres zu bieten hat. Wer einen Moment der Ruhe sucht, für den steht die Helio-Solarfähre für eine Rundfahrt auf dem See zur Verfügung, und Besucher mit müden Beinen können sich vom Rössle-Bus fahren lassen. Für Musik sorgen unter anderen die Gaukler-Musikanten, die Narrenmusik Radolfzell, Just Jutta und die Schnooke Vielharmoniker. In puncto Gastronomie gibt es den klassischen Wurststand, und es duftet unter anderem nach Holzofendünnele oder türkischen Teigtaschen. Auch gibt es unter anderem frische Mandeln, Baumkuchen oder Popcorn. "Da ist für alle Altersgruppen etwas dabei", ist sich Nina Hanstein von Tourismus- und Stadtmarketing GmbH sicher. Peter Zinsmaier, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Radolfzell, ist überzeugt: "Wir liegen mit unserem Programm sehr gut."





Die Aktionsreihe

Die "See(h)reise" ist der Auftakt zu insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntagen innerhalb eines Jahres in Radolfzell. Die Aktionsgemeinschaft Radolfzell, die aus rund 100 Einzelhändlern in der Stadt besteht, stellt jeden dieser Tage unter ein Motto. Dieses wird mit zahlreichen Aktionen und Ständen umgesetzt.Im Mai folgt der nächste verkaufsoffene Sonntag, der am "Tag des Rades" stattfindet. (ja)