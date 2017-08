Radolfzell Radolfzeller Firma Fora ist weiterhin auf Standortsuche

Der Folienhersteller Fora möchte sein Gelände am Libellenweg in Radolfzell verkaufen, aber hat noch keine Alternative. Der Wohnungsbau auf dem Areal liegt nun auf Eis.

Das seit rund 1974 in Radolfzell ansässige Unternehmen Fora sucht weiterhin einen neuen Standort. Das hat jetzt die Geschäftsführerin Angela van der Goten auf einem Termin in der Folienfabrik bestätigt. Dort waren mit Gesine Meißner, einer Europaabgeordneten der FDP und Tassilo Richter, dem Bundestagskandidaten aus dem Kreis Konstanz, kürzlich zwei Politiker zu Gast, die sich ein Bild von der Folienfabrik machen wollten. Fora gehört zu den größten Frischhalte- und Aluminiumfolien-Herstellern in Europa. Länder wie Großbritannien werden in einzelnen Segmenten nach eigener Angabe zu einem Großteil von dem Radolfzeller Unternehmen beliefert.

Die Standortsuche ist nichts Neues. Über drei Jahre lang hat die Geschäftsführung bereits mit einem Investor über den Verkauf des firmeneigenen Geländes oberhalb des Gleisdreiecks verhandelt. Der wollte auf dem 26 000 Quadratmeter großen Areal rund 200 Wohneinheiten errichten. Die Pläne sahen 170 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie weitere 30 in Reihenhäusern vor (der SÜDKURIER berichtete). Die Zahlen wurden auch bereits in die Pläne der Stadt Radolfzell eingearbeitet, die Verlauf der kommenden Jahre bis zu 1500 neue Wohneinheiten in Radolfzell errichten lassen will. Nun ist Geduld gefragt, denn der Verkauf ist nicht nur gescheitert, sondern Fora hat es nicht übermäßig eilig, den Standort zu wechseln, wie Angela van der Goten bestätigt: "Wir wollen uns mittelfristig verändern", sagt sie.

Als Standort bevorzugt die Firma prinzipiell Radolfzell. "Wir könnten uns auch etwas im Bestand vorstellen, das frei wird", führt sie weiter aus. Etwas anderes kommt aufgrund der derzeit noch nicht vorhandenen Freiflächen wohl auch gar nicht in Frage, denn der Ausbau der Gewerbegebiete Kreuzbühl und Fohrenbühl dauert vermutlich noch zu lange. Als Fläche benötigt Fora rund 10 000 Quadratmeter. Die könnte das Unternehmen auch in der Region finden. "Wir sind im Gespräch mit Kommunen aus dem Hegau", sagt die Geschäftsführerin dazu. Vor allem möchte die Firma eine bessere Verkehrsanbindung haben als bisher. Derzeit rangieren rund zehn bis 15 Lastwagen pro Tag auf dem Hof des Fora-Geländes, was für die Nachbarschaft ebenfalls eine Belastung ist.