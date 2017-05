Radolfzell Radolfzeller CDU ist gegen Aquakultur

Stadtverband und Gemeinderatsfraktion der CDU schließen sich der Haltung von Oberbürgermeister Martin Staab an und sprechen sich gegen Felchen-Aquakulturen im Bodensee aus.

Der Stadtverband der CDU Radolfzell legt ein klares Bekenntnis zur klassischen Fischerei am ganzen Bodensee ab. Auch nach dem Willen der CDU-Gemeinderatsfraktion soll von Radolfzell ein klares kommunales Signal für einen sauberen See und gegen Aquakultur am Bodensee ausgehen. „Wir teilen die kritische Haltung von Oberbürgermeister Martin Staab und unterstützen die Initiative der CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Lothar Riebsamen, der traditionellen Fischerei wirksam zu helfen", erklärt Karin Vögele, Vorsitzende des Radolfzeller Stadtverbandes der CDU, in einer Pressemitteilung.

Radolfzell solle dem guten Vorbild von Sipplingen folgen und sich den Forderungen des breiten Bündnisses von Umwelt- und Fischereiverbänden gegen Aquakultur anschließen. Im Dialog mit Fischern und Umweltverbänden, aber auch mit der Gastronomie sollten bessere und zukunftsfähigere Wege gefunden werden, um die Fischerei an Obersee und Untersee zu erhalten. Käfigfischerei sei Massentierhaltung und deshalb direkt im Trinkwasserspeicher Bodensee abzulehnen.

Man spüre aus Sicht der Radolfzeller Christdemokraten das Fehlen eigener Landtagsabgeordneter in Stuttgart, die solche Fehlentwicklungen im Keim erstickt hätten.