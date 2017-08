Radolzell/Konstanz Radolfzeller Blasmusik trifft Schlager

Die Holzhauermusik eröffnet das Schlagerfestival Bodensee Ahoi.

Radolfzell – So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Eigentlich haben die Mitglieder der Radolfzeller Holzhauermusik im August Pause. Aber dann flatterte die Anfrage ins Haus, das erste Bodensee Ahoi, das Schlagerfestival im Konstanzer Bodenseestadion am Samstag, 26. August, zu eröffnen. Da rutschte die eigene Urlaubsplanung schnell in den Hintergrund und die Gruppe sagte zu. Nun bereiten sich die Blechbläser der Holzhauermusik darauf vor, die Bühne mit namhaften Künstlern der Schlager-Szene zu teilen. Neben Vanessa Mai, Jürgen Drews und Peter Wackel tritt auch ein weiterer Künstler aus der Region auf: Chris Metzger aus Moos.

"Auch wenn wir natürlich typische Blasmusik wie Böhmische Märsche beherrschen, sind wir eher für ungewöhnliche Blasmusik bekannt", sagt Jörg Junghanns, musikalischer Leiter der Gruppe. Dennoch werden Klassiker wie die "Fischerin vom Bodensee" bei dem Auftritt auf dem Schlager Ahoi-Festival nicht fehlen. "In so einer Kulisse erwarten die Menschen auch ein bisschen was regionales", sagt Junghanns. Doch den Hauptteil des gut zweistündigen Programms am Samstag wird eine bunte Mischung aus Blasmusik-Interpretationen aus der Rock-, Pop-, Latin- und sogar Heavy Metal-Richtung sein. Einer ihrer gefragtesten Titel ist ein Lied der Metal-Gruppe Rammstein. Nur eben mit Blechbläsern, statt mit E-Gitarren.

Junghanns hofft, dass das Stadion schon zu Beginn des Festivals gut gefüllt sein wird. Überhaupt sei man gespannt, wie sich das Publikum zusammensetzte. Kommen viele aus der näheren Region oder nehmen Fans von Vanessa Mai und Jürgen Drews auch weitere Wege in Kauf? "Auf jeden Fall ist es für uns eine Chance, uns einem großen und breiten Publikum zu präsentieren", sagt Junghanns. Ein Festival zu eröffnen sei auch keine leichte Aufgabe. Aber die Holzhauermusiker sind selbstbewusst genug zu sagen, dass sie für beste Stimmung unter den Schlager-Fans sorgen können, ohne explizit nur Schlagermusik zu spielen.

gibt es für Kurzentschlossene noch an der Tageskasse ab 39,50 Euro. Beginn ist um 14.30 Uhr. Weitere Informationen im Internet: www.bodensee-ahoi.de