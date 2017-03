Radolfzell Radolfzell entwickelt sich zur Stadt der Eisdielen

Thema der Woche: In Radolfzell teilen sich fünf Eisdielen die Kunden. Die Inhaber nehmen die Konkurrenz allerdings sportlich.

Wer in Radolfzell Lust auf ein leckeres Speiseeis verspürt, hat die Qual der Wahl. Ganze fünf Eisdielen buhlen in der Innenstadt und am Seeufer um die Kunden. Angesichts dieser hohen Eisdielen-Dichte kann man sich schon fragen, ob der Betrieb überhaupt noch für alle Beteiligten wirtschaftlich ist. Der SÜDKURIER hat alle fünf Betreiber der Eisdielen um eine Einschätzung gebeten. Der Tenor der Antworten ist eindeutig – man nimmt die Herausforderung durch die Konkurrenz sportlich an und sieht die eigene Existenz nicht unmittelbar gefährdet.

So sagt zum Beispiel Antonio Nadile (Eiscafé Pavillon an der Mole): "Mir macht es nichts aus, dass es so viele Eisdielen in Radolfzell gibt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe hier am See keine direkte Konkurrenz." Dabei kenne er aus der Heimat Italien durchaus andere Verhältnisse. Dort gebe es teilweise einen Konkurrenzschutz für Bestandsgeschäfte, der besagt, dass Anbieter identischer Produkte einen Mindestabstand einhalten müssen. Nachdem er mittlerweile seit 20 Jahren sein Eiscafé mit Pizzeria an der Mole betreibt, hält er "solche Entwicklungen in einer Stadt für normal", wie er sagt.

Das sehen seine Berufskollegen und Eisdielenbetreiber in der Innenstadt ganz genauso. Marco Lazzara vom gleichnamigen Eiscafé in der Bahnhofstraße, der seit acht Jahren an diesem Standort tätig ist, versucht mit einer Mischung verschiedener Produkte sein Publikum zu erreichen. "Ich versuche immer neue, außergewöhnliche Sorten anzubieten", sagt der Fachmann aus Sizilien. Mit seinen 72 Sitzplätzen im Außen- und 24 im Innenbereich kann er bei jedem Wetter Kunden und Eisliebhaber verwöhnen. Darüber hinaus bietet er Brötchen, Croissants und Frühstück an. Für Marco Lazzara ist die hohe Zahl von Eisdielen in Radolfzell ein Ausdruck des freien Marktes, wie er sagt.

Auf dem muss sich der neueste Betreiber im Bunde, Eugenio Pezzarossa vom Eiscafé Cortina in der Poststraße (ehemaliger Standort von Fernando) erst einmal beweisen. Andererseits kennt er den Markt und die Menschen in Radolfzell schon sehr gut. Unter anderem hat er drei Jahre lang die Eisdiele Dolomiti in der Höllturmpassage betrieben. Nach den ersten zwei Wochen blickt er optimistisch in die Zukunft: "Alles andere werden die Kunden entscheiden", sagt er selbstbewusst. Gleichwohl ist im klar, dass es etwas Zeit braucht, um sich zu etablieren. Um eine gute Überlebenschance zu haben, wird er nicht umhinkommen, "den anderen Eisdielen ein paar Stammkunden abzuzapfen", wie er sagt.

Das wird nach Ansicht von Marco Martina (Fernando), der seit diesem Frühjahr sein Geschäft in der Seestraße betreibt, durchaus spürbar sein: "Das wird schon schwieriger, wenn die Konkurrenz größer ist", sagt er. Andererseits kann er sich durchaus vorstellen, dass alle nebeneinander existieren: "Jeder hat sein Publikum, das er anzieht", sagt der Eisdielen-Betreiber aus Rom. "Wenn man gut ist, überlebt man auch", so seine Interpretation des darwinschen Prinzips.

Das sieht auch Roberto Carloni so. Er betreibt seit 1996 das Eiscafé Tiramisu am Marktplatz. Mit seinem 180 Außenplätzen (plus 120 innen) ist es das größte Radolfzeller Eiscafé "mit der besten Lage", wie Carloni sagt. Er geht sogar noch weiter als seine Kollegen und glaubt an den befruchtenden Effekt der Konkurrenz. "Ich glaube, das ist für alle eine Bereicherung. Für mich ist das sogar besser. Denn trotz der zunehmenden Konkurrenz habe ich mehr Umsatz, weil mehr Menschen in der Stadt sind", sagt er. Wie sehr sich alle Betreiber einig sind, zeigt nicht zuletzt der Preis: In allen fünf Radolfzeller Eisdielen bezahlt der Kunde in dieser Saison einen Euro für eine Kugel Eis.

Angebote variieren

Seit diesem Frühjahr teilen sich fünf Eisdielen in Radolfzell die Kunden. Alle Betreiber stammen aus Italien. Während man am See auch Pizza und Salate zu sich nehmen kann, konzentriert sich das Eiscafé Cortina in der Poststraße auf Eis und erfrischende Getränke. Alle Betreiber stellen ihr Eis selber her. (ja)