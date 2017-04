Radolfzell Radolfzell denkt über Neuregelung des Baumschutzes nach

Die Stadt feilt an einer Novelle der Baumschutz-Satzung. Der Plan: Ein Katatster der Privatbäume soll die Bürokratie eindämmen. Bislang wurden 87 Prozent der Fäll-Anträge genehmigt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dem öffentlichen Interesse am Schutz von Bäumen steht das private Interesse der Eigentümer gegenüber. Die Abteilung Landschaft und Gewässer der Radolfzeller Stadtverwaltung erarbeitet einen Entwurf, bei dem beide Interessen ausgewogen in eine neue Baumschutz-Satzung einfließen sollen. Sie favorisiert ein Privatbaum-Kataster, dessen Prinzip sie auf der Jahresversammlung bei der Radolfzeller Ortsgruppe des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes vorstellte. Wichtig sei ein Dialog mit den Landwirten, erläuterte Thomas Nöken: „Denn das Kataster kann nur mit Leben gefüllt werden, wenn es eine breite Akzeptanz findet.“ Der Leiter des Bauamts kündigte eine Form der Beteiligung an, bei dem Landwirte den Entwurf einsehen und im Verfahren Anregungen bezüglich der Einschätzung der Bäume einbringen können. Es sei eine Verschlankung vorgesehen, bei dem bürokratische Prozesse zur Fällung eines Baumes verringert würden, sagte Nöken.

1993 hatte sich die Stadt Radolfzell eine Baumschutz-Satzung gegeben, die 2008 geändert wurde. Man habe kleinere Bäume aus der Satzung herausgenommen, indem man das festgeschriebene Mindestmaß der Stammumfänge erweitert hatte, sagte der Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer, Wolfgang Keller. Derzeit sind Laubgehölze mit Stammumfängen ab 80 Zentimeter und Nadelbäume ab einem Umfang von 100 Zentimeter geschützt. Wer Bäume fällen will, wendet sich mit einem Antrag an die Abteilung Landschaft und Gewässer in der Stadtverwaltung. 87 Prozent der Anträge zum Fällen eines Baumes wurden bisher genehmigt. Die gefällten Bäume beeinträchtigten die Verkehrssicherheit oder waren erkrankt.

Beim Entwurf des Privatbaum-Katasters soll der Radolfzeller Baumbestand nach Kriterien begutachtet, sortiert und anhand eines Punktesystems in einer Liste festgehalten werden. In die Liste fließen nur geschützte Bäume ein. Die Verwaltungsabteilung steht jedoch vor einer logistischen Herausforderung: Im Außenbereich der Ortschaften gibt es eine große Anzahl von Bäumen. Es besteht Diskussionsbedarf, wie weit das Privatbaum-Kataster in die Außenbereiche ragen soll.

Beim Privatbaum-Kataster werden die Bäume auf die Schutzwürdigkeit und die Schutzfähigkeit hin untersucht. Wichtig sei der Standort eines Baumes und seine Prägung für das Siedlungsbild oder in welchem Zustand sich der Baum befinde, erläuterte Wolfgang Keller. Auf einer Punkte-Matrix sollen Eigenschaften und Zustand des Baumes festgehalten werden. Überschreitet die Punktzahl ein gewisses Maß, so fällt der Baum unter Schutz. Die Stadt erarbeitet mit diesem Prinzip ein Kataster schützenswerter Bäume. Alle anderen könnten gefällt werden. Bürger hätten die Möglichkeit ihre Bäume bei der Abteilung Landschaft und Gewässer zu melden, damit sie unter Schutz gestellt werden. Die Stadtverwaltung diskutiert auch darüber, ob Bürger und Landwirte finanzielle Unterstützung für den Schutz erhalten sollen, sagte Wolfgang Keller.

Bei einem Pilotprojekt begutachtete die Verwaltungsabteilung Landschaft und Gewässer exemplarisch in Liggeringen Bäume, die unter den Schutz eines Privatbaum-Katasters fallen könnten. Gemeinsam mit zwei Vertretern der Ortsvorsteher möchte sie den Entwurf eines Kriterien-Kataloges und dessen Umsetzung in den Außenbereichen diskutieren und dem Arbeitskreis für eine neue Baumschutz-Satzung zur Begutachtung vorlegen. Das Kataster-Prinzip vereinfacht das bürokratische Prozedere, bei dem nicht jeder Baum ab einem bestimmten Umfang pauschal einen Schutzstatus genießen würde, sondern nur ausgewählte Bäume. Davon würden sowohl Landwirte als auch die Verwaltung mit einem geringeren Aufwand profitieren. Bisher sei noch nichts entschieden, so Thomas Nöken: Das Privatbaum-Kataster sei bisher in der Testphase.

Baumschutz-Gremium

Der Arbeitskreis für die Baumschutz-Satzung hat sich zwei Mal getroffen. In seinem Gremium sitzen Vertreter der Gemeinderatsfraktionen sowie Thomas Will und Hermann Leiz als Vertreter der Ortschaftsvorsteher. Hinzu kommen Martin Aichem als Vertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes sowie Rainer Bretthauer als Vertreter der Naturschutzverbände. Das Gremium diskutiert derzeit über das Modell des Privatbaum-Katasters, das die städtische Abteilung für Landschaft und Gewässer entwickelt. (gla)