Radolfzell Radfahrer liegt schwer verletzt am Boden

Radfahrer liegt schwer verletzt am Boden

Zeugen haben am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr einen verletzten Radfahrer an der B 34, kurz vor der Abfahrt nach Stahringen, gefunden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, lag der 68-Jährige auf dem Boden. Aufgrund einer vorgefundenen Bremsspur geht die Polizei davon aus, dass der Radfahrer in Fahrtrichtung Stahringen gefahren war und aus noch unklarer Ursache stürzte. Der 68-Jährige, der laut Mitteilung keinen Helm trug, wurde mit einer Kopfverletzung und einer Armfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des Unfallablaufs werden mögliche Zeugen, die den Sturz des Radfahrers beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell zu melden, Telefon: (0 77 32) 95 06 60. Nach Kenntnis der Polizei hat eine Frau, deren Identität allerdings noch nicht bekannt ist, den Unfall beobachtet. Auch sie bittet die Polizei dringend, sich zu melden.