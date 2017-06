Radolfzell Puma auf dem Sprung ins Seemaxx-Outletcenter

Hesta-Geschäftsführer Arnold Kannenberg setzt in Radolfzell auf eine Stadtentwicklung am See. Das Seemaxx-Outletcenterl erwartet nach der Verdoppelung der Verkaufsfläche die Einrichtung des 36. und letzten Ladens durch Puma.

Arnold Kannenberg macht ein zufriedenes Gesicht in diesen Tagen. Zumindest, wenn es um sein Baby "Seemaxx" geht. Das Einkaufszentrum für Fabrikverkauf oder Factory-Outlet in Radolfzell wartet nach der Verdoppelung der Verkaufsfläche auf die Einrichtung des 36. und letzten Ladens. Das Seemaxx-Center gehört zu den Flächen des Hesta-Imperiums, die GmbH besitzt und verwaltet die ehemaligen Produktionsflächen von Schiesser. Arnold Kannenberg, Geschäftsführer der Hesta GmbH, gibt das gesamte Flächenpaket der Immobilienfirma mit rund 100 000 Quadratmetern an.

Die Hesta-Tochter Seemaxx bietet seit Oktober vergangenen Jahres 8500 Quadratmeter Verkaufsfläche an, ein Laden steht noch frei, im Juli soll er bezogen sein: "Der letzte, der einzieht, ist Puma", kündigt Kannenberg an. Er verbucht die prominente Marke als Zugewinn. Die Mischung der verschiedenen Marken und die festgelegte Aufteilung der Sortimente wie Oberbekleidung, Sport und Lederwaren gingen auf.

Gerade jetzt zum Start der Sommersaison sei das gestiegene Angebot im Sport und Outdoorbereich wichtig: "Das ist für Touristen interessant." Auf diese Kunden zielt die Marketingstrategie im Sommerhalbjahr ab. Im Ganzjahreszyklus hat Kannenberg den Stammkunden aus der Region im Blick: "Wir wollen für den Radolfzeller das Kaufhaus sein." Kannenberg sieht das Seemaxx da auf einem guten Weg. "Belastbare Zahlen bekommen wir zwar erst im Herbst, genau ein Jahr nach unserer Vergrößerung, doch im Moment liegen wir genau da, wo wir hinwollen."

Diese Einschätzung liefern ihm auch die Rückmeldungen aus den rund 800 Kundenbefragungen nach der Neueröffnung. Diese würden nicht nur zum neuen Seemaxx sehr positiv ausfallen, Kannenberg ist ein anderer Hinweis genau so wichtig: "Die Kunden zeigen sich begeistert von unserer Stadt." Das sei Ziel bei der Entwicklung des Fabrikverkaufs gewesen, das Seemaxx sollte sich im Zusammenspiel mit Radolfzell zur Marke entwicklen. "Wir arbeiten nicht wie die Fabrik-Villages mit ihren Disneylandhäusern an einer Autobahnauffahrt." Das Seemaxx brauche Stammkunden, sagt Kannenberg: "Wir arbeiten wie ein Kaufhaus, wir befinden uns in der Innenstadt einer aufstrebenden Stadt, die aus dem Dornröschenschlaf erwacht."

Diese Entwicklung begrüßt Kannenberg, doch er vermisst eine Analyse und eine moderne Planung für das Gebiet von der alten Mettnaubrücke bei der Villa Hohner entlang der Gleise bis zu den alten Gebäuden der ZG: "Für uns war die Entwicklung im Süden gesetzt, wir brauchen den See." Nur über eine konzeptionelle Planung könne man die Altstadt stützen. Erst dann sei die Achse vom Seemaxx über die Innenstadt an den See vollzogen. Am Anfang des Investorenwettbewerbs für das Kapuzinerareal beim Stadtgarten sei die Hesta noch interessiert gewesen. "Wir sind ausgestiegen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie wir das mit dem Verkehr hinbekommen könnten."

Kannenberg will sich mit der Hesta nach der Vergrößerung des Seemaxx nicht aus der Stadtentwicklung verabschieden. Die Zunahme der Kunden- und Beschäftigtenströme sei ein Thema: "Wir denken über Parkhäuser nach." Schon jetzt im Sommer werde es mit den 450 Parkplätzen vor dem Seemaxx eng. Frei dagegen wird der Bereich, den der Hersteller für Zahntechnologie Dentsply mit seiner Logistik in einer Halle auf der Rückseite des Seemaxx belegt. "Nach der Fusion mit Sirona will das Unternehmen seine Logistik zentralisieren", erläutert Kannenberg den Strategiewechsel seines Mieters, der in Konstanz einen großen Produktionsstandort hat.

Hesta und Seemaxx