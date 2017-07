Radolfzell Projekttage der Teggingerschule: Eine Reise in die Vergangenheit

Bei den Projekttagen widmen sich Schüler der Vergangenheit des Schulalltags. Dabei entstehen ein witziges Theaterstück, Schreibversuche auf Papyrus und selbstgemachte Kreide

Radolfzell – Früher war alles besser? Na ja, vielleicht nicht alles. Dass die Schule vor 100 Jahren kein Zuckerschlecken war, kann man sich leicht vorstellen. Unter der Leitung der Lehrerinnen Alexandra Göbel und Ute Müller präsentierten die Schüler dazu ein amüsantes Theaterstück. "So bierernst wie damals geht es bei uns nicht zu", kündigte Ute Müller an. So kam es dann auch. Vorlaute Kinder trafen auf die strenge Lehrerin Alexandra Göbel. Diese schwang ihren Stock und verwies eine Schülerin, die ihre Hausaufgaben vergessen hatte, zur Bestrafung in die "Eselsecke".

An der Tegginger Grund- und Werkrealschule hat man am Tag der offenen Tür Geschichte lebendig werden lassen. Die Schüler präsentierten die Ergebnisse ihrer Projektwoche, die unter dem Motto "Schule früher" stand. Die Schüler der Klassen eins bis acht verwirklichten 20 Projekte. Das reichte von der Herstellung von Kreide und Knete und dem Erlernen von mittelalterlicher Schrift bis hin zu altertümlichen Tänzen. Die Fachbereichsleiterin für Kultur, Angélique Tracik, erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER: "Zum Stadtjubiläum werden Bürgerprojekte finanziell unterstützt. Die konkrete Umsetzung liegt aber bei den Organisatoren selbst."

Nicht immer ging es um Schule. Andere Vorführungen befassten sich mit mittelalterlichen Tänzen und dem Wiederaufleben alter Spiele. Lehrerin Silke Lienhart betont: "Die Schüler sollten sehen, wie man ohne technische Hilfsmittel auskommt." Zum Beispiel konnte sich der Besucher in die Welt der Kräuter begeben. Die "Kräuterdetektive" um Referendarin Natalie Lechner lernten, selbst Melissenteee zu kochen und Kräutersalben herzustellen. Beim Duft-Memory stellte sich dem Besucher die Aufgabe, dem Duft einer Pflanze das entsprechende Kraut zuzuordnen. Beim Projekt zur mittelalterlichen Schrift waren die Schüler am Dienstag im Museum Reichenau, um zu lernen, wie damals geschrieben wurde. Am Mittwoch standen Schreibübungen auf dem Programm und abschließend schrieb und malte man auf Papyrus.