Radolfzell Projekt See-Anbindung: Brücken-Wettbewerb in Radolfzell wird ausgelobt

Preisgelder in Höhe von 88 500 Euro stehen für den Brücken-Wettbewerb bereit. Statt Seetorquerung heißt es nun See-Anbindung. Das Ergebnis wird mit Unterführungslösung verglichen.

Der Gemeinderat kreiste und gebar einen Architekturwettbewerb für die oberirdische Überwindung der Gleisanlagen am Bahnhof in Radolfzell. Und das mit der überwältigenden Mehrheit von 24 zu 0 Stimmen. Das ist frei nach CDU-Stadtrat Christof Stadler in nur 63 Minuten Beratung eine konstruktive Sensation. Gegenstand des Wettbewerbs ist laut Beschluss: „Eine Fußgängerbrücke zwischen Altstadt und See mit der Möglichkeit im Bereich der Bahnsteige eine Anbindung (Treppen, Aufzüge) und eine deutlich städtebaulich verbesserte Anbindung der bestehenden Bahnhofsunterführung an die Altstadt und das Seeufer zu ermöglichen.“

Das heißt aber noch nicht, dass die beste Brücke gebaut wird. Denn das Ziel des Wettbewerbs haben Gemeinderat und Verwaltung vorsichtig formuliert: Zu den vorhandenen Planungen von Gleisunterführungen soll eine städtebaulich, wie architektonisch überzeugende Brücken-Alternative vorgelegt werden, um eine verbesserte Anbindung an Altstadt und Seeufer diskutieren zu können. Übersetzt heißt das: Die beste Brückenlösung soll nach dem Wettbewerb mit den Unterführungsvarianten verglichen werden. Dafür nimmt die Stadt noch einmal 88 500 Euro Preisgeld in die Hand. 35 000 Euro bekommt der erste Preisträger, 22 000 Euro der zweite und 14 000 Euro der dritte Preisträger. 17 500 Euro werden insgesamt für Anerkennungspreise ausgelobt.

Weitere Informationen Kommentar zum Architekten-Wettbewerb: Zu viele Fesseln

Mit der Auslobung des Wettbewerbs haben Verwaltung und Gemeinderat auch einen Wechsel der Begriffe eingeläutet. Statt dem Begriff der Seetorquerung für die Unterführungsvarianten wird jetzt von der „See-Anbindung“ gesprochen. Es bleibt nicht die einzige Anbindung. Die Brückenlösungen, die aus dem Wettbewerb hervorgehen, sollen zumindest eine Anbindung an die Bahnsteige ermöglichen.

Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen und Bauen begründete diese Vorgabe im Gemeinderat: „Das geht wegen der Mindestbreiten nur an den Kopfseiten der Bahnsteige.“ Eine Treppenanlage könne nicht im mittleren Bereich der Bahnsteige enden. Deshalb seien die beiden möglichen Korridore für die Platzierung der Brücke am Ende der Bahnsteige eingezeichnet.

Vom Tisch ist eine Brücke, die nur den Bogen von der Stadt an den See schlägt. Thomas Nöken verwies nach einer Frage von Dietmar Baumgartner (Freie Wähler) auf die aktuelle Bürgerbefragung zu diesem Thema: „Die Bürger haben gesagt, wenn dann bitte mit Bahnsteiganbindung.“ Auch Siegfried Lehmann, der für die Freie Grüne Liste auf fünf Seiten Änderungsanträge formulierte, beharrte darauf: „Es verbieten sich hier neue Variantenuntersuchungen ohne mögliche Bahnsteiganbindung.“ Sie würden nicht die getroffenen Planungsgrundsätze des Gemeinderatsbeschlusses vom 22. November berücksichtigen.

Eine längere Diskussion erhob sich, inwieweit die Deutsche Bahn oder die Bodensee-Schiffsbetriebe in das Verfahren einzubinden seien, wie Bernhard Diehl (CDU) verlangte: „Wichtig ist, dass wir die Grundstückseigentümer mitnehmen.“ Christof Stadler ersuchte die Verwaltung, doch einen Baurechtler hinzuziehen, „der sich mit Bahnrecht auskennt“. Es bestünde die gute Aussicht, dass sich die Bahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beteiligen müsste. Als Teil des Beschlusses ist nach dieser Diskussion ein Passus aufgenommen worden, diese Dinge zu prüfen.

Vor der Abstimmung gaben sich die Stadträte beschwingt und aufbruchsbereit auf dem Weg in eine neue Ära der Gleisüberwindung. Norbert Lumbe (SPD) versprach: „Ich werde mich der Formulierung zentrale See-Anbindung anschließen.“ Ab jetzt sei er bereit, jeder Lösung die besser sei – „Stand heute“ – zuzustimmen.

Walter Hiller (Freie Wähler) erhofft sich vom Brückenwettbewerb im Vergleich zu den Seetorquerungsvarianten den entscheidenden Erkenntnisgewinn: „Jetzt kommen wir zu einer qualifizierten Vergleichbarkeit.“ Christof Stadler feierte den einstimmigen Beschluss als Beweis für die Kompromissbereitschaft im Gemeinderat: „Wir haben uns alle bewegt.“

Nominierte Fachpreisrichter