Radolfzell Programm der Zeller Musiknacht steht fest

Von Partyrock bis Funk: Zehn Gastro-Betriebe laden zum Lauschen, Fußwippen, Tanzen und Feiern mit Live-Bands ein.

Zehn Gastro-Betriebe öffnen ihre Türen für Live-Musik: Das Programm der Zeller Musiknacht in Radolfzell steht fest. In zehn Häusern gibt es am Samstag, 20. Mai, etwas auf die Ohren, wie die Organisatoren in einer Presseankündigung informieren. DJs und Bands wollen ab 21 Uhr die Innenstadt mit Livemusik in eine klingende Meile verwandeln.

Der Vorverkauf läuft. Für die Besucher gibt es Eintritts-Armbänder. Die Veranstalter versprechen eine Partynacht voller Musik und netter Begegnungen. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Organisatoren haben Bands und Künstler aus verschiedenen musikalischen Richtungen verpflichtet, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein soll, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Das geht von Partyrock und Oldies über Chartsongs und Deutschrock bis hin zu Funk und Groovy Vintage Rock.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie in der Tourist-Info, in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle und online unter www.reservix.de. Kurzentschlossene können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben, sofern nicht ausverkauft ist, so die Veranstalter weiter.

Bei der Musiknacht spielen in den unterschiedlichen Gastro-Betrieben die folgenden Bands: Session Party (Underground, im Okay), The Rhythm Kings (Rockabilly/Swing/Rock'n'Roll, in der Nordbahnhof Café-Bar), Maybug (Kulthits der 7023, im Alten Simpel), Analog Spin (Fun/ Groovy Vintage Rock, in Jami'z Pub), Raising Crown (Classic Kult-Rock/Partyrock, im Goldenen Engel), Herman Hill Band (Kult-Oldies, Soul, Blues, Rock, in der Tanke/Haus-am-See), Nigthtlife (Party-Kult/Deutschrock und -pop, im 5. Element), Pure Again (Rock und Pop/Charts, in der Bablos Lounge), Big Balou (Rock und Pop/Kult-Folk/unplugged, im Chez Christiane) und Joe Cocker & Tina Turner Show (Tribute, in der Weinboutique am See).

