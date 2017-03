Radolfzell Premiere für Bassquerflöte beim Lehrerkonzert

Lehrer der Musikschule Radolfzell musiszieren zugunsten des Freundes- und Förderkreises der Schule und stellen dabei das neueste Instrument vor: die Bassquerflöte.

Zum Ausklang eines frühlingshaften Tages kamen rund 100 Zuhörer zum Benefizkonzert der Lehrer der Musikschule Radolfzell. In der Christuskirche erklang ein breites Spektrum an Instrumenten und Interpretationen zugunsten des Freundes- und Förderkreises der Musikschule. Optischer Höhepunkt war die neue Bassquerflöte der Schule mit geschwungenem Kopfstück, gespielt von Meriam Bouafia-Fischer in einer barocken Sonate von Joseph Bodin Boismortier. Akustisch setzte das Calmus-Bläserensemble am Schluss mit dem Stück "Carnevale" besondere Akzente.

Eine Suite nach der Musik von Peroglesi, Gallo und Monza mit vielen tänzerischen Elementen erinnerte an die Musik von Rondo Veneziano: Gerade die verschiedenen Einsätze der Instrumente, oft im Duett weitergespielt, schufen beim finalen Tanz eine reizvolle Klanglandschaft. Ein sehr schneller und zackiger Satz mit Fanfaren-Akkorden erinnerte vor allem auch wegen des Auftakts der Hörner an Jagdmusik. In der Aria nahm vor allem Karl-Friedrich Wentzel (Oboe) die Interpretation sehr wörtlich und brachte das Instrument regelrecht zum Singen.

Klanglich setzte sich die moderene Suite Hellénique des zeitgenössischen Komponisten Pedro Iturralde von den barocken und romantischen Werken ab. Ina Callejas gab am Akkordeon den tänzerischen Synkopenrhythmus der griechischen Musik vor, der sich durch alle Sätze zog. Ihr Mann Jürgen Callejas legte gefühlvoll die Melodie am Saxofon darüber. Auch Jazzelemente mit dissonanten Klängen in dem Satz Funky waren zu hören. Musik, die aktives Zuhören erforderte und weniger entspannte als die anderen Stücke. Man merkte deutlich, dass das Ehepaar regelmäßig miteinander musiziert.

Auch Katja Verdi an der Tenorblockflöte und Günter Mantei an der Gitarre waren ein gut eingespieltes Team. In der barocken Sonate in a-moll von Georg Philipp Telemann unterstrich Verdi mit eleganter Instrumentenführung ihr professionelles Flötenspiel und Mantei zupfte die Gitarre so gekonnt, dass sie fast wie eine barocke Laute klang. Hell, sehr gefühlvoll und zurückhaltend gespielt, erklangen Trompete und Flügelhorn von Christina Goldstein, begleitet von Kristín Kleinehanding am Flügel. Sie hatten von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartoldy eher sanfte Stücke – "Sappische Ode" und "Wie Melodien zieht es" und eine Romanze – ausgewählt.

Es war kein alltägliches Konzert auf Spendenbasis: Viele professionelle Musiker traten in kleinen Gruppen auf – im Gegensatz zum Orchesterauftritt. Und es bestritt mehr als eine Musikergruppe das Konzert. Zudem waren eine große Vielfalt an Instrumenten und Interpretationen an diesem Nachmittag geboten. Ein besonderer Höhepunkt mit vielen Einblicken in die musikalische, menschliche und klangliche Vielfalt einer Musikschule.