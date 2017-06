Radolfzell Polizist fasst Dieb auf frischer Tat

Ein 38-Jähriger greift durch ein offenes Autofenster und erbeutet ein Iphone. Die rechnung hat er allerdings ohne den Polizisten gemacht, der ihn dabei beobachtet hat.

Ein Beamter der Bundespolizei hat zufällig einen 38-Jährigen dabei beobachtet, wie er aus einem Auto, welches auf dem Parkplatz eines Bau- und Einkaufsmarktes in der Böhringer Straße abgestellt war, ein Iphone gestohlen hatte. Der Mann soll laut Bericht der Polizei durch das nicht ganz verschlossene Fenster in eine Handtasche gegriffen haben. Der Bundespolizist konnte den Mann jedoch festhalten und den verständigten Kollegen des Polizeireviers Radolfzell übergeben. Das Telefon wurde der Autobesitzerin wieder ausgehändigt. Den 38-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, auch bei der derzeit warmen Witterung beim Verlassen des Fahrzeugs sämtliche Fahrzeugfenster zu schließen und grundsätzlich keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu deponieren. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de