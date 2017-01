Um einen randalierenden Mann zu überwältigen, musste ein Polizeihund eingesetzt werden. Der Mann wurde vom Hund verletzt.

Ein in seiner Wohnung randalierender Mann wurde am Montag, gegen 16.15 Uhr, von hinzugerufenen Polizeibeamten überwältigt. Der Mann habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Da er sich den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzte, musste dabei ein Diensthund eingesetzt werden, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der dadurch leicht verletzte Mann wurde im Krankenhaus versorgt und nach einer Untersuchung anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Ein Polizeibeamter wurde bei den Einsatzmaßnahmen ebenfalls leicht an der Hand verletzt.