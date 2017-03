Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Beamte der Polizei haben am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatten Zeugen den in der Schützenstraße fahrenden Mann gemeldet. Die Beamten verfolgten den Mann anschließend vom Kreisverkehr in der Haselbrunnstraße bis zum Metzgerwaidring. Auf Aufforderungen, anzuhalten, habe der Mann zunächst nicht reagiert. Schließlich sei er vom Fahrrad abgestiegen und weitergegangen. Erst nachdem die Beamten das Rad festgehalten hätten, sei der Radfahrer bereit gewesen, sich kontrollieren zu lassen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben. Der Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.