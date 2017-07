Radolfzell Polizei findet Cannabis bei Jugendlichen

Zwei Jugendliche konnten flüchten, vier wurden von der Polizei kontrolliert: Die Beamten fanden Cannabis, gegen einen Jugendlichen wird ermittelt.

Die Polizei hat einige Jugendliche kontrolliert und bei ihnen Cannabis gefunden. Zeugen meldeten am Dienstag, gegen 17 Uhr, dass sich am Philip-Neuer-Platz mehrere Jugendliche aufhalten und dort vermutlich Betäubungsmittel konsumieren. Das auch noch neben spielenden Kindern und dem angrenzenden Kindergarten. Als die Streife ankam, flüchteten zwei Jugendliche, vier Personen konnten kontrolliert werden, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Unter einer Sitzbank fanden die Beamten ein leeres Tütchen, in dem sich Cannabis befunden haben dürfte und in einer angrenzenden Bepflanzung ein weiteres Tütchen mit mehreren Gramm Cannabis. Im Hoseninnenbund eines 17-Jährigen, der sich zunächst nicht kontrollieren lassen wollte, konnten sie ein weiteres Tütchen mit mehreren Gramm Cannabis auffinden. Gegen ihn wird deshalb wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.