Radolfzell Polizei erwischt Haschisch-Dealer im Radolfzeller Stadtgarten

Er fiel durch seine roten Augen auf. Die Polizei fand bei ihm 27 Haschischtütchen. Auch ein Kunde des Mannes ging der Polizei ins Netz.

Ein 31-Jähriger ist im Radolfzeller Stadtgarten beim Verkauf von Haschisch erwischt worden. Die Beamten fanden laut Bericht der Polizei 27 zum Verkauf portionierte Tütchen mit Haschischbruchstückchen sowie Bargeld in verkaufstypischer Stückelung. Die Kontrollaktion wurde von Beamten der Bundespolizei und der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeireviers Singen am Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Stadtgarten durchgeführt und dabei wurden mehrere Personen kontrolliert. Der 31-Jährige soll ihnen wegen seiner geröteten Augen aufgefallen sein.

Bei einem in der Nähe stehenden 20-Jährigen konnte ein identisches Haschischbruchstück aufgefunden werden. Der Mann räumte ein, die Drogen unmittelbar vor der Kontrolle, wie bereits mehrfach in den Wochen zuvor, von dem 31-Jährigen gekauft zu haben. Bei einer Nachschau in der Wohnung übergab der 31-Jährige den Beamten freiwillig weitere rund 40 Gramm Haschisch, die er unter seinem Bett versteckt hatte. Außerdem fanden die Ermittler mehrere Messer, mit denen das Haschisch portioniert wurde. Gegen den 31-Jährigen wird wegen illegalen Handels mit Betäubungsmittel, gegen den 20-Jährigen wegen illegalen Erwerbs von Betäubungsmittel ermittelt.