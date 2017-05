Radolfzell Poetisches vom guten Herrn Scheffel: Matinee als Schlussakkord der Literaturtage

Mit einer Matinee enden die Literaturtage. Bernd Wengert und Rudi Hartmann interpretierten Scheffel auf ihre eigene Art.

Vieles hörte man bei den Literaturtagen über Joseph Victor von Scheffel. So blieb noch offen, auch etwas von ihm zu hören, was nicht leicht war, da heutzutage kaum noch jemand Texte von Joseph Victor von Scheffel interpretiert. So beauftragte Petra Wucherer den Konstanzer Schauspieler Bernd Wengert und den Radolfzeller Akkordeonisten Rudi Hartmann, poetische Texte vorzutragen und musikalisch zu begleiten. Heraus kam eine Matinee mit Poesie von Scheffel und Musik der besonderen Art. bei Scheffels facettenreicher, sehr sprachgewandter Literatur – bissig-ironisch, tiefgründig, romantisch und auch kindlich – kamen viele auf ihren Geschmack. Sie rundete die sehr gut besuchte Veranstaltungsreihe ab.

Vor 60 Zuhörern bot das Duo im Österreichischen Schlösschen mit kabarettistischen Einlagen ein Programm, das Einblicke in die Seele Scheffels gab. So erklang anfangs aus vollen Kehlen "Das Lob der Stadt Radolfzell". Auch witzig-bissige Tier- und Liebesgedichte beeindruckten. Da fliegt ein Maikäfer durch den Raum, der im Baum landet und dann von der Nachtigall verspeist wird. Eine traurige Geschichte erzählt von einem Hering, der eine Auster liebt, was ihn schließlich das Leben kostet. Mit den springenden Läufen aus dem Lied "Die Forelle" von Franz Schubert begleitete Hartmann passend den Vortrag. Überhaupt waren mündlicher und musikalischer Vortrag gut aufeinander abgestimmt. In Auszügen erklang auch die Oper "Der Trompeter von Säckingen": eine Liebesgeschichte mit Hindernissen zwischen dem Bürgerlichen Werner und der Adeligen Margarete, die vor der Kulisse des Dreißigjährigen Krieges spielt und die Victor Ernst Neßler vertonte. In "Das pantomimische Ballett zwischen Prinz Waldmeister und Prinzessin Waldblume" zog Hartmann mit seiner feinen Spieltechnik und der gefühlvollen Interpretation die Zuhörer in den Bann. Genauso fesselte Bernd Wengert mit seiner ausgeprägten Mimik und Gestik immer wieder das Publikum. Beide trafen die viele Zwischentöne von Scheffels.