Radolfzell Podium Festival Esslingen Scheu vor Neuer Musik

Podium Festival Esslingen bricht durch seine ungewöhnlichen Auftrittsformen mit alten Mustern. 100 Zuhörer genießen im Scheffelhof Werke zeitgenössischer Komponisten.

Klassische und Neue Musik mal ganz anders: Gemütlich und locker gestaltete die Internationale Sommerakademie zusammen mit Steve Walter vom Podium Festival Esslingen den Saal im Radolfzeller Scheffelhof. Die Idee war, die Lieblingsstücke der Musiker in spontaner Wahl aufzuführen – es gab kein klassisches Programmheft. In der Mitte stand ein Klavier, gespielt von Mathias Halvorsen, bei dem die hölzerne Konstruktion der Rückseite zu sehen war. Die anderen Musiker drapierten sich in unterschiedlichen Besetzungen immer wieder neu in der Nähe des Klaviers. So waren nicht nur die Klänge, sondern auch die Musiker selbst zum Greifen nahe.

Die 100 Zuhörer ließen sich spät abends um die Musiker auf Stühlen, Liegestühlen oder weichen Scheiben und Würfeln im bunt beleuchteten Saal nieder. Und was noch besonders war: diese Art des Auftritts in lockerer Atmosphäre brachte auch die zeitgenössischen Stücke – vor allem die Minimal-Music-Stücke der Zeitgenossen Steve Reich, Terry Riley und Donnacha Dennehy – dem Zuhörer um einiges näher. Gleich den minimalen Temperaturschwankungen in den Tropen ändern sich in der Minimal Music Töne und Rhythmus nur in feinen Verschiebungen. Gerade bei "In C" von Terry Riley stiegen die Instrumente immer wieder in das Stück ein und aus – mit Magnus Hansen an der Violine, den Cellisten Aurore Dassesse und Steve Walter, am Kontrabass Nikolai Mathews, an der Klarinette Miguel Inesta und am Klavier Mathias Halvorsen. Das Stück – obwohl es auf das erste Hinhören durch die scheinbaren Wiederholungen monoton klingt – bekommt seinen Reiz durch die winzigen rhythmischen, tonalen und dynamischen Veränderungen.

Es setzt eine große Offenheit bei Musikern wie Zuhörern voraus. Die Musik wirkt dabei keineswegs einschläfernd – im Gegenteil: sie ist in ihren feinen Nuancen sehr lebendig. Durch das bewusste Aus- und Einsteigen der Musiker wirkt das Konzert wie ein Organismus, der dem Hörer immer wieder neue Perspektiven eröffnet, bis er irgendwann verstummt. Die Basis sind schnell gespielte C's auf dem Klavier, das einem Metronom gleich den Puls angibt, über das die anderen Instrumente lose Melodien in C legen. Das "Irgendwann" spielte eine große Rolle, denn das Stück hat kein vorgegebenes Ende. Die Musiker entwickeln das Stück so lange, bis sie es intuitiv beenden – ob nach zwölf Minuten oder nach zwei Stunden.

Die beiden "Metronome" Miguel Inesta und Nikolai Mathews zog mit "Clapping hands" von Steve Reich auch die Zuhörer in den Bann: Scheinbar gleichmäßig klatschend variierten sie minimal in Tempo, Rhythmus, Einsatz und Lautstärke das Stück, sodass Spannung und Entspannung gleichermaßen wirkten. Die zarte Musikerin Aurore Dassesse bewegte sich mit feinster Dynamik am Cello eher in der "klassischen" Musik. Das wehmütige Stück des tschechischen Komponisten David Popper mit vielen Elementen der slawischen Musik – Polka oder Csárdás – spielte sie mit Mathias Halvorsen in guter Tempointerpretation.

Die neuen Sitzgelegenheiten boten auch besondere Blicke auf die Musiker: bei Dassesse war die Armmuskulatur beim Spielen zu sehen, Miguel Inesta – begleitet von Mathias Halvorsen – "tanzte" bei der Interpretation eines modernen Stücks mit verschiedenen Klangmustern wie hohe Sprünge, Hüpfer, Wellen oder Purzelbäume.

Konzerte in neuer Form – lebendig und offen – bieten eine Plattform für Neue Musik und können die Zukunft der klassischen Musik sein. Weiter so!

So geht's weiter

Klassische und zeitgenössische Kunstmusik neu zu vermitteln ist das Anliegen von Steve Walter, der das Podium Festival Esslingen 2009 gegründet hat. Das könnte auch für die Sommerakademie Thema bleiben. Weitere Termine: 6. August Open-Air-Matinée, 11 Uhr am Steg beim Strandcafé, 7. und 8. August, 19.15 Uhr Konzerte in der Christuskirche und das Abschlusskonzert am 9. August, 19.15 Uhr im Milchwerk. (chg)