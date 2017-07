Radolfzell Plauderei unter Männerfreunden: Podiumsdiskussion mit Bundestagskandidaten im Jugendkulturzentrum Bokle

Auf dem Podium scheint man sich von Rot über tiefer Rot, Grün, Schwarz und Gelb exzellent zu verstehen, die AfD wiederum entzieht sich der Diskussion. Während sich die Kandidaten in Harmonie üben, findet die hitzige Debatte im Publikum statt

Radolfzell – Als es um die Beseitigung eines Hakenkreuzes geht, das in Rielasingen gesichtet wurde, wären die Kandidaten am liebsten selbst zur Tat geschritten: einträchtig und in sehr großer Koalition über Linke, SPD, CDU, FDP und Grün. Überhaupt konnte man sich des Eindrucks an dem Abend im Jugendkulturzentrum Bokle nicht erwehren: Auf dem Podium versteht man sich, duzt hin und her und stichelt humorig. Eine sympathische Runde, Wahlkampf sieht anders aus.

Im Publikum aber brodelt es. Neben Schülern des Friedrich-Hecker-Gymnasiums Radolfzell, die sich in politischer Zurückhaltung üben, ist linksorientiertes und Antifa-nahes Publikum gekommen, die Freunde rechter Positionen allerdings auch. Das merken die Kandidaten auf dem Podium und die Veranstalter aber erst bei der Fragerunde zu fortgeschrittener Stunde.

Zunächst herrscht Ordnung rundum, der Kreisjugendring hat zu dieser Debatte geladen, in der Absicht, Jugendliche frühzeitig über die Kandidaten zur Bundestagswahl zu informieren. Die Bundestagskandidaten der etablierten Parteien im Wahlkreis Konstanz nehmen das ernst und sind gekommen, alleine der Kandidat der AfD, Walter A. Schwaebsch fehlt, "aus terminlichen Gründen", wie Veranstalterin Heike Eigenbrodt vom Kreisjugendring, berichtet. "Nicht zum ersten Mal", kommentiert Simon Pschorr (Linke) vom Podium süffisant. Dann geht's zur Sache, oder eher zu den Inhalten. Asyl, Außenpolitik, Sicherheit, Extremismus, Klima, Bildung, Wahlalter. Kaum ein Thema, das in einer im Zeitmanagement zackigen, in der Sachkompetenz nicht immer sicher verankerten Moderation nicht zur Sprache kommt.

Dass nach Afghanistan Flüchtlinge abgeschoben werden, sei eine Katastrophe, sagt Simon Pschorr, ein "unhaltbarer Zustand", findet Martin Schmeding (Grüne), für menschenunwürdig hält Tobias Volz (SPD) den Fakt, dass im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken. Auch Tassilo Richter (FDP) will Schutzbedürftigen Asyl gewähren, für Andreas Jung (CDU) ist das Asylrecht humanitäre Verpflichtung. Auch beim Extremismus ist man sich extrem einig: Simon Pschorr, von Beruf Rechtsanwalt, findet "Autos anzünden nicht so antikapitalistisch" und Jung fordert: "keine Toleranz für Gewalt". Immerhin grenzt sich Tobias Volz leicht ab, indem er Gesetzesverschärfungen ablehnt und nicht überall videoüberwacht werden möchte. Frauen sollen, ja müssen gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, das sagen alle, dazu muss man heutzutage nicht mehr Sozialdemokrat sein. Und auch beim Klimaschutz herrscht Konsens: "Paris umsetzen" (Andreas Jung), "Paris einhalten" (Tassilo Richter), nur Pschorr stichelt, Andreas Jung habe bei einer Automesse gesagt: "Wir müssen mehr Autos wagen". Jung korrigiert, er habe gesagt, dass ein Land wie Baden-Württemberg die ökologischsten und effizientesten Autos exportieren müsse.

Für die kritischen Fragen ist das Publikum zuständig. Eine junge Frau moniert, dass durch Rechtsextreme Menschen bedroht, verletzt, ermordet würden, Politiker aber Rechts- und Linksextremismus ähnlich bewerteten. Sie weist auf eine Hakenkreuz-Schmiererei in Rielasingen hin. Es kontert die rechte Ecke: Ob es jemals solche Exzesse wie bei G 20 in Hamburg aus rechtslastigen Kreisen gegeben habe? Rechte Hassreden würden stets kritisiert, aber habe Stalin nicht auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen? Ein Besucher behauptet, durch die Einwanderung der Flüchtlinge nehme die Kriminalität zu. Den Linken wird es zu bunt, manche fordern, andere Fragende zuzulassen. Heike Eigenbrodt reagiert sichtlich nervös. Auf dem Podium antworten die Politiker in gelassener Routine. Auf die Behauptung, Flüchtlinge seien krimineller als Einheimische, kann Martin Schmeding mit Statistik aus der Region kontern.

Dann ist die Zeit um, Heike Eigenbrodt lädt zur Party nach der Politik ein. Nach erstem Eindruck ist die Debatte bei den jungen Leuten gut angekommen. "Gute Themenauswahl", sagt Schülerin Jana Gnann, Kathrin Fröhlich findet einige Positionen gut, andere "völlig daneben". Am Ende des Abends dürfte der Gesprächsbedarf unter den künftigen Wählern nach wie vor hoch sein, unter den Kandidaten versteht man sich hingegen beinahe wortlos.

Darum ging es bei der Debatte