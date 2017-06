Radolfzell Platz für 700 Menschen und eine Eiche

Die Stadterweiterung Nord in Radolfzell macht den nächsten Schritt. Der Gemeinderat erkennt den Bedarf für ein Baugebiet an. Kritik gab es im Vorfeld vom BUND und dem Bürgerforum Bauen.

Die Schafe auf der Schwafweide sind Geschichte, jetzt kommt im Anschluss das nächste Baugebiet in Richtung Kälberwiesen. Offiziell heißt das rund 72 000 Quadratmeter große Gebiet Bebauungsplan Stadterweiterung Nord, zweiter Bauabschnitt. Es grenzt an das Baugebiet Schwafweide an der Ecke Lindenallee und Nordendstraße. 700 Menschen sollen darin wohnen können; die insgesamt 215 geplanten Wohneinheiten teilen sich auf in 70 Einheiten im Geschosswohnungsbau und 145 Einfamilienhäuser. Der vorgelegte Entwurf konnte auch durch die Kritik vom BUND und dem Bürgerforum Bauen im Vorfeld der Gemeinderatssitzung nicht noch einmal ausgebremst werden.

Mehrheitsfähig war die auch von der Verwaltung vorgebrachte Meinung, dass in Radolfzell eine enorme Nachfrage nach Wohnraum bestehe. Vor allem Familien soll mit diesem Baugebiet ein Angebot gemacht werden. Einzig Grünen-Stadträtin Beate Giesinger stellte den Bedarf nach mehr Bauplätzen für Einfamilienhäuser im Grünen in Abrede: "Seit 45 Jahren sind wir eine schrumpfende Gesellschaft." Bauwilligen Familien empfahl sie: "Ein Radolfzeller kann sich nach Böhringen bewegen, um im Grünen zu wohnen." Deshalb beantrage Beate Giesinger, das Baugebiet in zwei Etappen zu entwickeln.

Das gefiel Thomas Nöken vom Dezernat Umwelt, Planen und Bauen überhaupt nicht: "Wenn wir mit 30 Wohneinheiten an den Start gehen, kommen wir dort nicht weiter." Nöken widersprach auch der Kritik von Susann Göhler-Krekosch (SPD), es gebe zu wenig Plätze im öffentlichen Raum. "Verwirklichen wir die Planung, hätten wir eine Perlenschnur von Plätzen, da ist doch das Angebot recht üppig", sagte Nöken. Die Menschen, die dort wohnen würden, hätten das Naherholungsgebiet direkt vor der Türe: "Es wird ein Traumgebiet für Familien mit Kindern", versprach der Planungs-Chef. Den Gedanken an mehr sozialen Wohnungsbau, den Siegfried Lehmann einbrachte, beschied Nöken mit dem Hinweis: "Das passt nicht bei einer Bebauung mit mehrheitlich Einfamilien- und Doppelhäusern."

Stadtrat Walter Hiller von den Freien Wählern sprang bei: "Es ist ein Riesenbedarf da, den können wir nicht ignorieren." Norbert Lumbe (SPD) ereiferte sich: "Wir wohnen doch alle in der gleichen Stadt, wir kennen Menschen, die Wohnungen suchen." Aussagen von BUND und Bürgerforum, dort würde eine wertvolle Erholungslandschaft zum Opfer fallen, "stimmen mich ziemlich ärgerlich", brummte Lumbe und machte die Gegenrechnung auf: "Wir leben in einer Erholungslandschaft, wir haben grün bis Steißlingen."

Mehrheitsfähig war aber eine Einschränkung, die Christof Stadler (CDU) forderte: "Die alte Eiche, die dort steht, sollte freigestellt werden." Diese Konzession kommt; dort vorgesehene Stellplätze und noch eingezeichnete Carports kommen weg. Thilo Sindlinger aus den Reihen der Freien Grünen Liste erkannte im Laufe des Verfahrens: "Einige Verbesserungen sind aufgenommen, das muss man feststellen."

Zwei Prüfaufträge

Die Bauverwaltung musste für Entwurfsbeschluss Stadterweiterung Nord zwei Prüfaufträge des Gemeinderats abarbeiten: