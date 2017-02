Radolfzell Pläne vorgestellt: Die neue Ortsmitte Böhringen rückt näher

Ein Gemeinschaftshaus soll das zentrale Element für die neue Ortsmitte in Böhringen werden. Das ermöglicht Chancen für eine andere Nutzung des Rathauses.

Mit der „Neuen Ortsmitte“ für Böhringen geht es jetzt voran. Nach jahrelangen Diskussionen hinter geschlossenen Ratstüren und dem Kauf aller Grundstücke, die für die Umsetzung von zentraler Bedeutung sind, wurden in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates vor großer Zuhörer-Kulisse erste Vorstellungen präsentiert, wie die Überplanung des Dorfplatzes und die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt aussehen könnten. Ein wesentliches Element der Ortskernsanierung ist der Bau eines zum Dorfplatz hin offenen Gemeinschaftshauses in der Fritz-Kleiner-Straße als Begegnungsstätte für Bürger und Vereine. Damit sind auch Überlegungen verknüpft, die Ortsverwaltung und Gemeindebücherei dorthin zu verlagern und das historische, immer noch nicht barrierefreie Rathaus in prägnanter Ortslage anders zu nutzen.

Für die Aufwertung des Dorfplatzes und das Entwicklungspotenzial im nördlichen Bereich der Fritz-Kleiner-Straße zeigte das Stuttgarter Planungsbüro Lutz & Partner Ideen auf. Konkrete Planvarianten für die Ortsdurchfahrt, die sicherer für Fußgänger und Radfahrer werden soll, stellte Dominik Könighaus vom Darmstädter Planungsbüro R+T vor. Alle haben Vor- und Nachteile, werden von Verwaltung und Ortschaftsrat unterschiedlich präferiert und müssen auf ihre Machbarkeit hin noch mit der Polizei abgeklärt werden. Bereits im Juni/Juli will die Verwaltung im Rahmen einer öffentlichen Beteiligung mit den Vereinen und Bürgern die Planungen für beide Themen konkretisieren. Die Zeit drängt, denn die Stadt sieht gute Chancen, eine Aufnahme ins Landessanierungsprogramm 2018 zu erreichen. Dafür muss sie allerdings bis Ende Oktober den Antrag stellen und die Grobplanung für das Sanierungsgebiet einreichen sowie eine Einschätzung der finanziellen Gesamtdimension.

„Wir haben den Weg begonnen, als klar war, dass die katholische Kirche mittelfristig wegen hoher Unterhaltskosten den Pfarrsaal aufgeben wird. Es ist Aufgabe der Kommune, einen Saal für Begegnungen vorzuhalten“, so Ortsvorsteher Bernhard Diehl.

Wichtige Zielvorgabe für die Entwicklung der Ortsmitte war, öffentliche Einrichtungen zusammenzuführen und funktionell zu verbessern, um Unterhaltskosten zu sparen – auch als Teil des Finanzierungskonzeptes, erklärte Martin Grünmüller von der Stadtplanung. Dazu gehört auch die Bündelung aller Vereinsnutzungen im neuen Mehrzweckgebäude, wodurch Gebäude wie beispielsweise der Musikpavillon und das Vereinshaus für andere Nutzungen frei werden und verkauft werden können. „Wir sind immer mit dem Ziel angetreten, dieses wichtige Projekt für Böhringen mit Fördermitteln und Veräußerungen zu finanzieren, weil es so schneller zu verwirklichen ist als mit Haushaltsmitteln“, machte Oberbürgermeister Martin Staab in der Sitzung auf Nachfrage von Ortschaftsrat Holger Bohle deutlich. „Es sind genügend Flächen vorhanden, die man zu diesem Zweck an den Markt bringen kann. In vier bis fünf Jahren kann hier durchaus etwas stehen“, so OB Staab zuversichtlich.

Jürgen Kapfer von Lutz & Partner ging bei seinen Planungen davon aus, den Dorfplatz, der nur sporadisch für Veranstaltungen genutzt wird, als ganzjährigen Parkplatz zu erhalten. Guten Anklang – auch beim Publikum, das sich kurz äußern durfte – fanden die angedachten Querverbindungen über das Vereinshaus zur Fritz-Kleiner-Straße, wenn das ehemalige Schlachthaus abgerissen wird. Planerisch offen blieb die Frage von Ortschaftsrätin Antje Hauck, was mit dem Feuerwehrhaus geschieht. Jürgen Kapfer sieht es derzeit am richtigen Platz. Die Sanierung des Gerätehauses steht seit Jahren im Raum. Für die Neunutzung des Rathauses wurden vielfältige Möglichkeiten dargestellt: von Praxen und Büroräumen, Wohnen und „Sonderwohnen“ bis hin zur Ergänzung durch einen Einkaufsmarkt.

Bürger machen mit bei der Planung