Radolfzell Plädoyer für Besonnenheit: Wie Radolfzeller Pfarrer an ihren Weihnachtspredigten arbeiten

Nach dem Terroranschlag in Berlin herrscht unter Gläubigen viel Nachdenklichkeit. Pfarrer wollen in ihren Weihnachtspredigten zu Liebe und besonnenem Handeln aufrufen.

Terroranschläge in verschiedenen Ländern hielten die Welt in diesem Jahr in Atem wie nie zuvor. Und die Bedrohung rückt näher. Vor wenigen Tagen hat der grausame Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zur Wirklichkeit gemacht, wovor Terrorexperten seit Monaten warnten. In den Medien wird der Anschlag als ein Angriff auf die Freiheit der westlichen Welt, ein Angriff auf unsere Werte und nicht zuletzt den christlichen Glauben gewertet.

Konfrontiert mit dem Samen der Angst, den Terroristen streuen wollen, stellt sich die Frage, woran man sich in Zukunft festhalten möchte. Welches Verhalten wird man an den Tag legen? Hauptstädte und öffentliche Feste besuchen oder sich zurückziehen? Wie wird man Flüchtlingen begegnen, sich muslimischen Mitbürgern gegenüber verhalten? Heute feiern Millionen von Menschen weltweit Weihnachten und für viele bedeutet die Feier der Geburt des Messias vor allem eines: das Fest der Liebe. Können Christi Lehren für Gläubige oder Sinnsuchende tatsächlich einen Halt in dieser unsicher gewordenen Welt bieten? Ein konkreter Wegweiser jenseits von strengen Ritualen sein?

Wir haben bei drei Geistlichen aus Radolfzell und von der Höri, nachgefragt, welche Botschaft sie in ihren Weihnachtspredigten vermitteln möchten. Alle drei wollen auf die Gewalt in Berlin eingehen. Die hauptsächliche Botschaft des Evangeliums, die alle drei gleichermaßen betonen, ist, dass Gott seinen Sohn in unsere unvollkommene, auch damals schon brutale Welt geschickt hat. Gläubige sollten dieser Liebe trauen und auf Gewalttaten nicht mit Hass, sondern mit Geduld und einer grundsatztreuen Liebe reagieren, die sich nicht am Feind rächt. Michael Hauser, Pfarrer der katholischen Seelsorge St. Radolt, möchte an Weihnachten dafür beten, dass das Vertrauen in diese Botschaft nicht verloren geht und dass auch die Täter begreifen, dass die Liebe siegen wird.

Auch in einem anderen Punkt sind sich die Geistlichen einig: Wichtig sei es, sich davor zu hüten, Flüchtlinge pauschal zu verurteilen. Christian Link, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Radolfzell, sagt, es sei wichtig, besonnen zu denken und zu handeln. Nicht alle Flüchtlinge seien gewalttätig. Einige leider schon. Doch die Neigung zu Gewalt sei ein Problem, das in allen Gesellschaften anzutreffen ist. Ferner befürwortet er politisches Engagement und ein kritisches Hinterfragen der Wirtschaftszusammenhänge im eigenen Land, der deutschen Waffenexporte zum Beispiel. Und er favorisiert er den Dialog zwischen den Religionen. Mit den Konfirmanden würden bereits Besuche in die Moschee unternommen.

Stefan Hutterer beobachtet eine wachsende Nachdenklichkeit der Gemeindemitglieder infolge der zunehmenden Terrorbedrohung. Er möchte mit seiner Weihnachtspredigt auch Mut machen, sich des eigenen Glaubens aufs Neue klar zu werden, ihn im Alltag auszuleben. Und vielleicht auch wieder mehr Mut zum Bekenntnis zu zeigen und religiöse Traditionen zu leben. Rituale könnten Halt geben: „Wir werden auch in diesem Jahr ,O du fröhliche’ singen.“

Gedanken eines Pfarrer-Trios

"Ich nehme die Flüchtlinge in Schutz gegen Pauschalverurteilung wegen weniger Extremisten, die es in allen Völkern gibt. Weihnachten zeigt Gott Liebe – diesen Glauben lassen wir uns vom Hass nicht kaputtmachen!" Michael Hauser, kath. Pfarrer, Radolfzell

"So wie die Hirten als veränderte Menschen aus Bethlehem wiedergekommen sind, sollten auch wir uns verändern und unseren Glauben ausleben. Denn der Heiland hat unserer Welt voller Schwächen und Gewalt seine Liebe gezeigt." Stefan Hutterer, kath. Pfarrer, Höri

"Gottes Liebe kann die Terrorakte nicht ungeschehen machen, doch sie kann ein Gegengewicht sein und Kraft geben. Jesus hat Gewalt auf sich genommen und uns ermöglicht, friedlich zu leben. Wir sollten besonnen handeln." Christian Link, ev. Pfarrer, Radolfzell

Die Evangelisten

Die Geschichte von Jesu Geburt ist in zwei Evangelien niedergeschrieben: Matthäus und Lukas konzentrieren sich dabei auf unterschiedliche Aspekte: Matthäus schildert die Suche der Sterndeuter aus dem Osten nach dem zukünftigen König der Juden. Lukas hingegen beschreibt, wie ein Engel den Hirten auf dem Feld die Kunde der Geburt des Heilands überbringt. (rei)