Radolfzell Pin neben EC-Karte aufbewahrt: Frau wird um 2000 Euro betrogen

Einer 70-jährigen Frau ist der Geldbeutel entwendet worden. Drin lag vermutlich der Pin bei der EC-Karte. Der Täter konnte so 2000 Euro abheben.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag mit einer zuvor entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in der Böhringer Straße 2000 Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet soll der Täter die Geschädigte zwischen 10.15 und 11.05 Uhr dabei beobachtet haben, wie sie zuvor am Geldautomat Bargeld abgehoben hat. Als die 70-jährige Frau anschließend einen weiteren, in der Nähe liegenden Einkaufsmarkt betrat, soll ihr der Geldbeutel aus der Einkaufstasche entwendet worden sein, was sie allerdings erst an der Kasse bemerkt haben soll. Die Geschädigte begab sich sofort zu ihrer Bank, um ihre EC-Karte sperren zu lassen. Dabei erfuhr sie, dass der unbekannte Täter mit der erbeuteten Karte bereits zwei Abhebungen mit jeweils 1000 Euro durchgeführt hatte. Die Frau hatte laut Polizei vermutlich auch ihre PIN im Geldbeutel aufbewahrt.