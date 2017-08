Radolfzell/Höri Pferdehalter in Radolfzell und auf der Höri bleiben entspannt

Nachdem das ansteckende Virus für Pferde in Engen bei gleich drei Tieren nachgewiesen wurde, ist das Veterinäramt alarmiert. Pferdehalter in Radolfzell und der Höri hingegen bleiben entspannt und sehen wenig Gefahr für ihre eigenen Tiere.

Radolfzell/Öhningen – Es hört sich erst einmal schlimm an. Ist es auch, wenn es das eigene Tier erwischt. Ein gefährliches Virus für Pferde ist in der Region nachgewiesen worden. Drei Pferde mussten deswegen schon getötet werden. Auf einem Hof in Engen-Anselfingen ist der Erreger mit dem Namen Equinen Infektiösen Anämie aufgetaucht. Das Virus löst eine ansteckende Blutarmut bei Huftieren aus, die immer tödlich verläuft. Ein Heilmittel gibt es nicht. Das Veterinäramt ist seit Tagen fieberhaft auf der Suche nach der Quelle für diesen tödlichen Erreger. Erst tauchte das Virus bei zwei Pferden in Engen auf, etwa eine Woche später wurde im Zuge der Blutuntersuchungen des Veterinäramtes im Sperrgebiet ein weiteres Pferd auf einem benachbarten Hof positiv getestet. Die anderen 156 genommenen Blutproben blieben negativ.

Pferdebesitzer in Radolfzell und auf der Höri reagieren gelassen auf das neuerliche Auftauchen des Erregers. Das Virus ist weltweit aktiv, die in diesem Jahr in Deutschland nachgewiesenen Fälle belaufen sich auf gerade einmal 18 Tiere, die drei aus Engen mit eingeschlossen. "Es klingt erstmal schlimm, weil es als Seuche deklariert ist, aber in der Praxis spielt dieser Erreger für uns keine besonders große Rolle", sagt Andreas Steidle, Vorsitzender des Radolfzeller Reitclubs Bodenseereiter. Als einzige Sicherheitsvorkehrung werde man beim Bodenseereiter in nächster Zeit noch genauer prüfen, ob fremde Tiere im Stall aufgenommen werden. Überhaupt werde man übermäßigen Publikumsverkehr vermeiden, der eine Infektion vielleicht begünstigen könnte. Übertragen wird das Virus hauptsächlich über Insekten.

Die sei auch der Grund, warum das Virus so bedrohlich wirke. "Im Grunde können wir unsere Pferde nie zu 100 Prozent schützen, wir sind machtlos", sagt Steidle. Das jedoch eine infizierte Mücke oder Bremse aus Engen den Weg nach Radolfzell findet, ist in Steidles Augen unwahrscheinlich.

So ähnlich sieht es auch Sieglinde Müller vom Reitverein Löwenherz in Öhningen. "Alle anderen Höfe sind von uns aus kilometerweit entfernt", sagt sie. Eine Übertragung über Insekten von den Fällen in Engen bis nach Öhningen halte sie auch für wenig realistisch. Dennoch werde man während der Quarantäne-Zeit auf größere Veranstaltungen verzichten und in ihrem Stall seien ohnehin nur Tiere, deren Gesundheitszustand man genau kenne, so Müller. Um die Tiere vor lästigen Insekten zu schützen, stehen die Pferde beim Reitverein Löwenherz nachts auf der Koppel. Nach Einbruch der Dämmerung werden sie hinausgebracht, früh morgens dürfen sie wieder rein. Die Hauptflugzeit der Insekten, die Dämmerung, verbringen die Tiere im Stall.

Dieses Verhalten empfiehlt auch Matthias Gellert, Leiter des Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen in Radolfzell. Er sieht die Lage nicht ganz so entspannt wie die Pferdehalter aus Radolfzell und Öhningen. "So lange wir nicht wissen, woher das Virus in diesen Fällen übertragen wurde, ist die Gefahr groß", so der Amtsleiter. In dem ausgewiesenen Sperrgebiet – nach dem Fund des dritten infizierten Tieres, ist dieser noch einmal vergrößert worden – sind nun alle Tiere auf der Virus hin untersucht worden. Es könne gut sein, dass ein Pferd den Erreger in sich trägt, ohne selbst Symptome zu zeigen. Die Erkrankung kann je nach Tier einen unterschiedlichen Verlauf zeigen (siehe Info). Wird es dann von einem Insekt gestochen, könnte es die Quelle für die Verbreitung der tödliche Blutarmut sein. Der Radius des Sperrgebietes ist nicht großflächig, er reicht über Anselfingen, Neuhausen, bis Welschingen, oben bis zur Stadtgrenze von Engen. Die meisten Insekten, wie Bremsen und Pferdefliegen, sich nicht weiter als einige hundert Meter bewegen. Nur Stechmücken können mehrere Kilometer weit fliegen.

Krankheitsverlauf ist oft unterschiedlich