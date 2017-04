Radolfzell Pferde faszinieren alle: Vielseitigkeitsturnier auf Gut Weiherhof ist ein Publikumsmagnet - mit Bildern!

Zum Turnier am Osterwochenende auf dem Gut Weiherhof in Radolfzell-Böhringen kamen tausende Besucher. Der Vielseitigkeitswettkampf faszinierte Groß und Klein. Unter den Siegern sind auch lokale Reiter sowie der zweifache Olympia-Sieger und Turnier-Stammgast Michael Jung.

Slalomlauf um Pfützen und das neue Schlamm-Spritzer-Design der Hosenbeine schienen die Besucher des internationalen Vielseitigkeitsturniers auf dem Gut Weiherhof in Radolfzell nicht weiter zu stören. Kenner kamen sogar vorbereitet: Gummistiefel, breitkrempige Hüte und Regenmäntel, die bis zum Boden reichten. So ausgerüstet konnten sie dem Wetter trotzen. Die erprobten Vielseitigkeitsturnier-Besucher sah man meist auch mit diversen Zetteln der Hand. Hierbei handelte es um den Geländeplan, auf dem eine Luftansicht des Geländes abgebildet und die zu absolvierende Strecke eingezeichnet war. So ließ sich der Weg von Reiter und Pferd genau verfolgen. Auch Orientierungsproblemen auf dem weitläufigen Gelände des Guts Weiherhof wurde so vorgebeugt.

Bei der Geländeprüfung gilt es für das Publikum, mehrmals den Standort zu wechseln. Nur so ist es möglich, jedes Hindernis zu sehen. Zudem bietet es einen ganz besonderen Nervenkitzel, die großen Tiere in nicht mal zwei Schritten Entfernung vorbeijagen zu sehen. Da bebt sogar der Boden. Für Neulinge war dabei allerdings Vorsicht geboten. Denn die Besucher kreuzten mehrfach den Weg der in vollem Tempo gallopierenden Pferde. Wichtig war deshalb: Wenn der Pfiff einer Trillerpfeife ertönt, aufmerksam werden und im Zweifel aus dem Weg gehen. Denn so wurde vor herannahenden Reiter-Pferd-Paaren gewarnt, denen jemand womöglich gerade im Weg stand. Sollte der Sprung zur Seite dann jedoch zu einer unsanften Landung führen, stand für den Notfall der Rettungsdienst bereit. Auch für die Pferde war gesorgt: Neben mehreren Vet-Checks (Untersuchungen durch den Tierarzt), die Teil der Prüfung sind und deren Nichtbestehen zum sofortigen Ausschluss führt, war auch der Großtier-Notrettungsdienst vor Ort.

Einer der Stammgäste in Radolfzell ist Michael Jung, mehrfacher Olympiasieger (2012 in London, 2016 in Rio), Welt- und Europameister. Er schätze Radolfzell und insbesondere das Gut Weiherhof als Veranstaltungsort, weil Organisation und Ablauf sehr davon profitierten, dass zwei der Söhne von Anlagenbesitzer Jürgen Vogg selbst hoch erfolgreich im Vielseitigkeitssport unterwegs seien. So war Ben Vogg am Freitag noch im Schweizerischen Frauenfeld siegreich und Felix Vogg errang am Vortag in Kreuth den dritten Platz. "Es ist ein Turnier auf hohem Niveau", sagte Jung. Er hatte zwar nicht Olympia-Pferd Sam dabei, doch der noch junge Lennox sei, so die Durchsage während Jungs Geländeritt, vermutlich für die Europameisterschaften vorgesehen.

"Es ist auch einfach schön, so ein tolles Turnier in der Nähe zu haben", sagt der Olympiasieger. Denn Vielseitigkeitsveranstaltungen seien in Baden-Württemberg eher die Seltenheit. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Veranstalter das Reitturnier auf dem Weiherhof in diesem Jahr eine Woche vorverlegt haben. "An dem normalen Termin findet eine ähnliche Veranstaltung in Kirchberg statt", sagte die Pressesprecherin der Veranstaltung, Sonja Prietschau. "Für die Teilnehmer ist das natürlich ideal." Daher habe man sich dafür entschieden, dieses Jahr erstmals an Ostern ein Turnier zu veranstalten. Dank den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag müssten die Reiter weniger Urlaub nehmen. "Es ist ein zweischneidiges Schwert", bewertet Sonja Prietschau diese besondere Terminierung im Hinblick auf das Publikum der Nicht-Reiter. Auf der einen Seite gebe es viele Besucher aus Radolfzell und Umgebung, die aus dem Besuch auf dem Weiherhof eine Art Oster-Ausflug machten. Doch es gebe eben auch viele Familien, die über die Feiertage in den Urlaub fahren und somit weg seien.

Doch die Bedenken zeigen sich unbegründet. Trotz des ungemütlichen Nieselwetters war das Vielseitigkeitsturnier gut besucht. "Meine Freundin hat mich dazu überredet, mit ihr herzukommen", sagte Ivan Magliato aus Konstanz. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein großes Event ist", zeigte er sich beeindruckt. "Es ist wie auf einem Jahrmarkt oder so." Im Innenhof gab es Verkaufsstände, an denen es von Reitsport-Artikeln, über Bekleidung und Accessoires bis hin zur Marmelade alles gab. Dazwischen wurden die verschiedensten Köstlichkeiten angeboten: Mexikanische Spezialitäten, Pulled Pork, Pommes und Wurst oder Crépes.

Vor allem für Kinder gab es zudem auch viele Attraktionen. Das Kinderturnen on Tour bot die Möglichkeit, einen Springparcours zu absolvieren. Aus bunten Stangen und weißen Klötzen entstanden Hindernisse, die große Ähnlichkeit zu dem aufwiesen, was auf dem Springplatz für die Pferde stand. "Die Kinder sollen durch Nachahmen lernen", sagte Hans Christoph Lenk von der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. So sollten die Kleinen springen wie Pedro, das Pferd, oder im Pinguin-Anzug wie Pilu, der Pinguin, einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren. Direkt nebenan warteten die Ponys Ole, Lasse und Schlaubi auf die Nachwuchsreiter. "Das Ponyreiten ist immer gut besucht", erklärte Beatrix Bradtke, die mit einem schneeweißen Pony unterwegs war. "Wenn es zu sehr regnet, weichen wir in die Halle aus."

