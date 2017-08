Radolfzell Peter Zinsmaier: "In 15 Jahren wurde viel diskutiert, aber wenig umgesetzt"

Die Aktionsgemeinschaft hat immer wieder vehement eine rasche Entwicklung im Süden der Stadt gefordert. Der Vorsitzende Peter Zinsmaier zur Frage, wie es um die Erfüllung dieses Wunsches steht und wie der Handel in Radolfzell aufgestellt ist.

Herr Zinsmaier, immer wieder hat die Aktionsgemeinschaft eine Entwicklung der Südstadt gefordert. Im Moment ruht das Thema. Wie hat sich der Handel in den vergangenen Jahren entwickelt?

Uns von der Aktionsgemeinschaft geht es, wie der Name sagt, vor allem um Aktionen. Das wichtigste Thema war immer die Frequenz in Radolfzell. In Hinblick darauf sind wir nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Die Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft, verkaufsoffene Sonntage, Erlebnissamstage, der Christkindlemarkt sind feste Punkte im Jahreskalender. Wir spüren den Zuspruch von außerhalb. Es kommen Bewohner aus Tuttlingen, Sigmaringen, Rottweil, Villingen und vermehrt auch aus der Schweiz zum Einkaufen zu uns. Früher war für sie Radolfzell kein Thema.

Erst kürzlich wurde der Wettbewerb zur Gestaltung des Kapuziner-Areals aufgehoben und neu ausgeschrieben. Halten Sie das für eine gute Idee, es verzögert die Entwicklung im Süden ja weiter?

In meiner Amtszeit von acht Jahren hat sich bei der Entwicklung des Kapuziner-Areals gar nichts getan. Bei der Seetorquerung oder Seeanbindung ist man jetzt so weit, dass es Beschlüsse gibt. Aber es geht nicht voran. Für mich ist kein Konzept ersichtlich. Ob der Prozess am Kapuziner-Areal richtig ist, weiß ich nicht. Im Vorfeld waren wir eingebunden und haben uns als Aktionsgemeinschaft geäußert. Aktuell sind wir nicht eingebunden. Aus unserer Sicht brauchen wir eine Planung vom Kapuziner-Areal bis zum Areal der früheren Tankstelle Ley. Die jetzige Planung mit dem Wettbewerb erstreckte sich nur auf das Weinmayer-Areal und ehemalige Postpakethalle. Ich stelle eben fest: In 15 Jahren, die ich überblicken kann, wurde viel diskutiert, aber wenig umgesetzt.

Wie nehmen die Händler der Aktionsgemeinschaft die Situation wahr?

Im Moment kommt die Hauptfrequenz über das Seemaxx zum Marktplatz. Die Seestraße ist quasi zweigeteilt: auf der einen Seite verbessert sich die Frequenz, die "Fernando" bringt. In die andere Richtung sieht es schlechter aus. Man merkt deutlich, dass der Parkplatz am ehemaligen Aldi-Areal nicht mehr vorhanden ist. Hätten wir einen Anziehungspunkt am Güterhallenareal, sähe die Situation an dieser Stelle ganz anders aus. Insgesamt wirkt sich die Frequenzverbesserung in Radolfzell positiv auf den Handel aus. Ich sehe den Handel in Radolfzell insbesondere durch die inhabergeführten Geschäfte gut aufgestellt.

Noch einmal zum Handel: Hat die Schweizer Kundschaft stark zugenommen?

Ich habe kürzlich mit Arnold Kannenberg gesprochen – und er sagt, die Entwicklung ist gut, aber es dürften ruhig noch etwas mehr Schweizer sein. Die Zahl der Schweizer in der Stadt hat zugenommen, auf eine angenehme Weise. Es ist schön, wenn unsere Nachbarn kommen, aber das wird vermutlich nicht ewig so sein. Im Moment hängt alles an der Umsatzsteuer – möglich, dass es hier einmal Änderungen geben wird. Auch der Frankenkurs kann sich verändern. Für Schweizer Kunden hat Radolfzell keine ideale Lage, Konstanz und Singen sind näher und fangen die meisten ab. Unser Schwerpunkt war es, die Kunden aus dem Hinterland zu erreichen.

Es ist Ihr letztes Jahr als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, kommendes Jahr wollen Sie das Amt abgeben und Barbara Burchardt bewirbt sich darum. Wie fällt Ihre vorläufige Bilanz aus und was wird der Wechsel an der Spitze an Neuem bringen?

Der Schwerpunkt meiner Amtszeit war tatsächlich, Radolfzell bekannter zu machen und die Kundenfrequenz in Radolfzell zu erhöhen. Unsere Aufgabe als Aktionsgemeinschaft ist es, unsere vielen Veranstaltungen gut zu organisieren. Wir haben einen Stadtplan herausgebracht und den Abendmarkt gestartet, der sich zu einem Renner – zwischenzeitlich unter der Regie von Tourismus und Stadtmarketing Radolfzell – entwickelt hat. Was mich ein wenig stolz macht, ist, dass wir einen Mitgliederzuwachs haben, der überraschenderweise gar nicht aus dem Handel stammt. Personen aus dem Gewerbe oder andere Institutionen wollen bei uns mitmachen, weil sie merken, dass bei uns etwas läuft. Wer die Aktionsgemeinschaft leitet, ist gar nicht so maßgeblich, die Arbeitskreise und die Grundlinien bleiben ja gleich. Aber Barbara Burchardt wird sicher die ein oder andere Idee einbringen, das kennt man von ihr. Mein Wunsch wäre, dass wir weitere Veranstaltungen mit der Tourismus GmbH gemeinsam organisieren und so noch mehr Freiheit für neue Ideen haben.

Aktionsgemeinschaft