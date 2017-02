Radolfzell Personalnot macht Bengelschiesser erfinderisch

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in Böhringen keinen Narrenspiegel, sondern einen närrischen Abend. Im Interview schildert Programmchef Thomas Giesinger die Hintergründe.

Herr Giesinger, über Jahrzehnte war der Böhringer Narrenspiegel das Aushängeschild der Bengelschiesser-Zunft schlechthin. Warum wird er in diesem Jahr durch einen närrischen Abend ersetzt?

Schon in den letzten Jahren wurde es immer schwieriger das Gesamtkunstwerk Narrenspiegel mit zeitweise über 70 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne zu stemmen. Dieses Jahr gestaltete sich die Suche nach Schreibern, Darstellern und Helfern besonders schwierig. Deshalb hat der Elferrat schon im Spätherbst über ein anderes Konzept nachgedacht.

Worauf führen Sie die Situation zurück?

Ich sehe uns nicht als Einzelfall mit dieser Problematik in der Vereinslandschaft. Konkurrierende Freizeitangebote, aber auch gewachsene Ansprüche an Bühnendarbietungen machen es uns nicht leichter. Man muss einfach sehen, dass die Vorbereitungen eines guten Narrenspiegels enormes Engagement von Oktober bis zur Fasnet erfordert.

In der Konsequenz hat sich der Elferrat für einen närrischen Abend entschieden. Tritt damit ein bunter Abend an die Stelle des Narrenspiegels?

Mit diesem neuen Begriff wollen wir deutlich machen, dass wir dem Publikum in diesem Jahr etwas anderes bieten als man es in Böhringen gewohnt ist. Wir haben ein abwechslungsreiches und lockeres Programm mit viel Musik, Tänzen und leichter Unterhaltung zusammengestellt. Ein Höhepunkt ist sicher der Besuch unserer Partnerzunft "Knöpfle" aus Kuppenheim/Rastatt, die uns mit zwei Bühnendarbietungen erfreuen wird. Zwei Tanzgruppen des TuS Böhringen werden etwas für das Auge bringen, die Bengelschiesser bringen zwei lustige Motto-Beiträge auf die Bühne. Musikalisch heizen die Böhringer Narrenmusik und die Lustigen Hannoken ein, nach Programmende ist Tanz mit dem Radolfzeller DJ Schorle angesagt.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Vom Konzept her ist alles offen – sowohl der schrittweise Weg zurück zum Narrenspiegel als auch weitere närrische Abende oder ein Tanzabend mit zugkräftiger Band. Wir müssen unsere Erfahrungen abwarten und uns danach mit den Mitgliedern austauschen.

Welche Wünsche haben Sie an die Fasnacht 2017?

Dass es uns so gut wie in den Vorjahren gelingt, mit unseren Veranstaltungen Jung und Alt in Böhringen abzuholen. Für unseren Hemdglonkerball mit einem DJ haben sich in diesem Jahr die Froschen aus Radolfzell angesagt. Unser Kinderball am Fasnachtsmontag ist seit Jahren ein Publikumsmagnet und mit unserem Marketenderinnen-Café am Fasnachtsdienstag haben wir eine neue Veranstaltung ins Programm aufgenommen. Wir hoffen, dass wir immer volles Haus haben und eine unbeschwerte, bunte und fröhliche Fasnacht zusammen feiern. Vielleicht lässt sich ja auch der ein oder andere Neubürger anstecken und macht im nächsten Jahr bei uns mit.

Hier gibt's Karten

Sowohl für den Närrischen Abend der Bengelschiesser-Zunft am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Böhringen als auch für die Hemdglonkerparty am Schmotzigen Dunschdig, 23. Februar, mit DJ Tim-van-Tastic gibt es an der Abendkasse noch ein gutes Kartenkontingent. Eintrittskarten für den Närrischen Abend können auch unter der Telefonnummer (0 77 32) 89 188 82 reserviert werden. (mku)